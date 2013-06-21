"الإماراتية" تقدم عروضا استثنائية على درجة رجال الأعمال

ضمن عروض "طيران الإمارات" خلال موسم الصيف، طرحت المجموعة عروضاً سعرية عند السفر على درجة رجال الأعمال إلى جميع وجهاتها التي يصل عددها إلى ‬134 وجهة عالمية.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أفادت في بيان صدر عنها أمس، بأن الخصومات السعرية تسري على الحجوزات التي تتم لغاية يوم غد الـ‬22 من يونيو الجاري، على أن تتم رحلة الذهاب في الفترة الواقعة بين ‬12 يوليو والرابع من أغسطس ‬2013، لافتة إلى أن أسعار تذاكر السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، تبدأ من ‬11 ألفاً و‬60 درهماً.

وأوضحت أنها ستوفر للمسافرين على درجة رجال الأعمال، وأعضاء الفئة الذهبية من برنامج "سكاي واردز" لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، إمكانية الاسترخاء في واحدة من صالاتها الـ‬35 المخصصة لانتظار ركابها عبر شبكة وجهاتها، بما فيها أكبر صالة انتظار لركاب درجة رجال الأعمال في العالم، التي تقع في "الكونكورس إيه" في مطار دبي الدولي.

ولفتت الناقلة إلى أنها افتتحت صالة رجال الأعمال الضخمة، التي تقع على مساحة تصل إلى ‬16 ألف متر مربع في يناير ‬2013.

وأفادت بأنها توفر لرجال الأعمال في الأجواء مقاعد مريحة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، وبرنامج ترفيه واتصال جوي عالي الجودة والتطور، مشيرة إلى أن برنامج طيران الإمارات للترفيه الجوي يوفر أكثر من ‬1400 قناة مرئية ومسموعة، تضم آخر الإصدارات الفنية والثقافية وأحدثها، كما فاز البرنامج بجائزة أفضل برنامج ترفيه جوي لتسع سنوات متتالية، ضمن جوائز وورلد إيرلاين.