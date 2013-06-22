48 مليار دولار للاستثمار السياحي بالشرق الأوسط في 2014

توقع مجلس السفر والسياحة العالمي نمو حجم الاستثمار في القطاع السياحي بالشرق الأوسط إلى 177,7 مليار درهم (48,4 مليار دولار) العام المقبل، بنسبة نمو بلغت 8,5٪ مقارنة بالعام الحالي والبالغ 163,7 مليار درهم (44,6 مليار دولار).

ورجح التقرير أن يرتفع حجم الاستثمار بقطاع السفر والسياحة في الإمارات العام المقبل إلى 99,6 مليار درهم، مقــارنـة بـ 91,2 مليار درهم العام الحالي، بنمو 9,2٪ بالأسعار الجارية، حيث تستحوذ دولة الإمارات على نصف الاستثمارات السياحية في منطقة الشرق الأوسط بواقع 56٪، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتوقع المجلس أن ترتفع استثمارات قطاع السفر والسياحة في الدولة إلى 108 مليارات درهم العام 2015، و116,9 مليار درهم عام 2016، و125,8 مليار درهم بحلول عام 2017.

وأشارت البيانات الى نمو الناتج المحلي المباشر لقطاع السفر والسياحة بالدولة إلى 98,6٪ العام المقبل مقارنة مع 92,1 مليار درهم العام الماضي بنمو 7٪، وينمو الى 106,3 مليار درهم عام 2015 و114,9 مليار درهم عام 2016 ويصل الى 124,9 مليار درهم بحلول عام 2017.

أما الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر للقطاع، فيرتفع أيضا الى 210,8 مليار درهم العام المقبل مقارنة مع 197,3 مليار درهم العام الماضي بنمو 6,8٪، ويستمر بالنمو الى 227,5 مليار درهم العام 2015 و246 مليار درهم للعام 2016 ليصل الى 267,2 مليار درهم العام 2017.

وفيما يتعلق بالإيرادات المتأتية من الصناعات التي تتعامل بشكل مباشر مع السياح بالدولة التي تتضمن الصادرات السياحية والإنفاق المحلي والحكومي على السياح، فترتفع الى 173,7 مليار درهم العام المقبل مقارنة مع 162,3 مليار درهم العام الحالي.

وتوقع المجلس الوطني للسياحة والآثار، أن يرتفع عدد نزلاء فنادق الدولة بنسبة 10٪ العام الحالي إلى 15,4 مليون نزيل مقارنة مع 14 مليون نزيل العام الماضي.

واسهم قطاع السياحة بنسبة 7٪ في الناتج المحلي الإجمالي بالدولة خلال عام 2011.

ويوجد في الدولة نحو 110 آلاف غرفة فندقية بنهاية العام الماضي، ومن المقرر أن تدخل نحو 10 آلاف غرفة فندقية إلى السوق الفندقي خلال عامي 2012 و2013.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، رجح المجلس أن ينمو الناتج المحلي المباشر للقطاع الى 86,8 مليار دولار العام المقبل مقارنة مع 80,3 مليار دولار العام الحالي، في حين يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر الى 220,3 مليار دولار العام المقبل مقارنة مع 204,5 مليار دولار العام الحالي.

وعلى الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي المباشر لقطاع السفر والسياحة الى 2,2 تريليون دولار مقارنة مع 2,1 تريليون دولار العام الحالي، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير المباشر الى 7,3 تريليون دولار مقارنة مع 6,9 تريليون دولار العام الحالي.