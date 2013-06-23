سياح أبوظبي غالبيتهم من أوروبا و"الخليج"

تسير مدينة أبوظبي الإماراتية على غرار دبي في استقطاب السياح خلال موسم الصيف، بحيث تشهد فنادق أبوظبي سباقاً في تلبية حجوزات من دول أوروبية على رأسها ألمانيا، إضافة إلى دول خليجية، لاسيما من السعودية والكويت، بحسب عاملين في القطاع.

وقال ديليب موكاندان مدير المبيعات والتسويق في فندق "ريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال"، إن أكبر الأسواق الخارجية المصدرة للسياح إلى أبوظبي هو السوق الألماني، يليه السوق الخليجي، متوقعاً الحصول على حجوزات اللحظة الأخيرة من السوق الخليجي، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأكد أن السوق المحلي يستحوذ على النسبة الأكبر من الحجوزات للموسم الصيفي.

من جهته، قال سالك مانجريو مدير المبيعات والتسويق في فندق بارك حياة بجزيرة السعديات، إن الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في الفندق هي ألمانيا والنمسا وسويسرا والسوق المحلي، إضافة إلى دول شرق أوروبية مثل روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن السوق الخليجي على رأسه السعودية.

وأضاف أن معدل الإقامة للموسم الحالي تصل إلى 4 ليال في حين أن الطلب سيتركز على المطاعم خلال شهر رمضان.

وفيما يتعلق بالحجوزات التي تتلقاها مكاتب السفر، قال علاء العلي مدير "نيرفانا" للسفر والسياحة، إن دول مجلس التعاون تتربع على قائمة أكثر الدول مصدرة للسياح في الصيف، متوقعاً أن تحقق أبوظبي نمواً في عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10 الى 15٪ خلال الصيف الحالي.

واتفق محمد الصالحي مدير عام "مكتب سفريات أبوظبي" مع العلي، وقال إن الموسم الصيفي يشهد طلباً مرتفعاً من السياح الخليجيين على رأسهم السعوديون والكويتيون، إضافة إلى السوق الأوروبي مثل ألمانيا وسويسرا.