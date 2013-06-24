الإمارات "الأولى" في معدلات إشغال الفنادق بالشرق الأوسط

ارتفعت عوائد الغرف الفندقية في دبي وأبوظبي بـ‬18.8 و‬13.4% لكل منهما على التوالي خلال مايو الفائت، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وبحسب تقرير لمؤسسة "إس تي آر غلوبال"، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، حلت السوق الفندقية في الإمارات ككل في المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث معدلات الإشغال، التي بلغت نحو ‬75%.

وقال مديرون وعاملون في القطاع الفندقي إن عوائد الغرف الفندقية شهدت نمواً ملحوظاً في ظل استمرار تدفق السياح إلى الدولة، بدعم من قطاعي سياحة الأعمال والتسوق، لافتين إلى أن مستوى عوائد السوق الفندقية في الإمارات سيصل قريباً إلى المستويات التي كانت تسجل قبل أعوام ‬2008.

وارتفع متوسط سعر الغرفة في الفنادق العاملة في دبي خلال مايو الماضي بنسبة بلغت نحو ‬10.5%، ليصل إلى نحو ‬793 درهماً، في حين سجل العائد على الغرفة نمواً من خانتين بلغ ‬18.8% ليصل إلى ‬635 درهماً.

وسجلت الفنادق العاملة في إمارة أبوظبي نمواً بنسبة ‬12.4% في معدلات الإشغال، التي بلغت في المتوسط ‬64.7% خلال مايو المنصرم، وارتفع متوسط العائد على فنادقها بنسبة ‬13.4% ليصل إلى ‬323 درهماً.

وعلى مستوى المنشآت العاملة في الدولة ككل، بلغ متوسط الإشغال الفندقي في الفنادق ‬75.1% خلال مايو، بنمو بنسبة ‬7.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتحل الدولة بذلك في صدارة منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا في معدلات الإشغال.

وفي المقابل، ارتفع متوسط سعر الغرفة أيضاً بنسبة ‬9%، ليصل إلى ‬693 درهماً، ونما العائد على الغرف الفندقية في الدولة بمستوى قياسي بلغ ‬17% ليصل إلى ‬520.7 درهماً.

وجاءت الفنادق العاملة في السعودية في المركز الثاني من حيث معدلات الإشغال التي تراجعت بنسبة ‬4%، لتستقر عند مستوى ‬64.8%، فيما بلغ متوسط الإشغال في فنادق جنوب إفريقيا نحو ‬58% مسجلاً نمواً طفيفاً، في حين بلغ متوسط الإشغال الفندقي في فنادق مصر ‬53.5% مسجلاً نمواً بنسبة ‬5% خلال مايو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال مدير إدارة التسويق في مجموعة روتانا، أمين الدقاق، إن عوائد الغرف الفندقية شهدت نمواً ملحوظاً بدءاً من العام الجاري، في ظل استمرار تدفق السياح إلى الإمارات بدعم من قطاع سياحة الأعمال والتسوق من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن مستويات الإقبال خلال موسم الصيف الجاري أعلى من تلك المسجلة العام الماضي.

وتوقع أن تستمر السوق الفندقية في الدولة في تسجيل معدلات نمو قوية خلال النصف الثاني من العام الجاري بناء على المؤشرات الحالية، لافتاً إلى الجهود التسويقية الكبيرة التي تبذلها دوائر وهيئات السياحة في مختلف إمارات الدولة، وتسهيلها إجراءات تدفق السياح.

بدوره، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن هناك تحسناً كبيراً في مستوى العوائد التي ارتفعت لدى الفندق بنسبة ‬77% خلال مايو المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ معدل إشغال الفندق في الشهر نفسه ‬80%، لافتاً إلى أن الأداء خلال العام الجاري تخطى النسب المستهدفة بالنسبة لجميع المؤشرات التي تشمل الإشغال والعوائد.

وبين أن مستويات الإقبال خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان ستتأثر سلباً، لكنها ستعود للارتفاع قبل حلول عيد الأضحى، لافتاً إلى أن الأسواق الخليجية والأوروبية أسهمت بدور كبير في دفع الحركة في فنادق الإمارات.