مطارات الإمارات تحقق 321,8 ألف رحلة جوية خلال 5 أشهر

كشفت إحصائيات صادرة عن مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، عن نمو الحركة الجوية في مطارات الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 321,8 ألف رحلة مقابل 303,7 ألف رحلة في الفترة المماثلة من العام 2012، بنمو 6%، متجاوزا النمو العالمي بنحو الضعف والبالغ 3,2%.

وبينت الأرقام أن شهر مايو الماضي سجل نمواً في الحركة الجوية بلغ 7%، محققا نحو 66 ألف رحلة، مقابل 61,6 ألف رحلة في مايو 2012، بزيادة 4337 رحلة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأوضحت الإحصائيات أن متوسط الحركة الجوية اليومي في الأشهر الخمسة بين يناير ومايو 2013، سجل 2131 رحلة، مقابل 2024 رحلة في الفترة نفسها من 2012، بزيادة 107 رحلات، بنمو 5,3%.

وأفادت الإحصاءات بأن شهر مارس تصدر الأشهر الخمسة الأولى في معدلات النمو محققا 8,5%، تلاه شهر مايو ثم يناير بنمو 6%، ثم شهر مايو مقتربا من 6%، ثم فبراير بنمو 4,2%، وحقق شهر أبريل نمو حوالي 4,1%. وتوضح إحصاءات مركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية أن مطار دبي نال النصيب الأكبر من الحركة الجوية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2013، مسجلا 147,6 ألف رحلة بنسبة 45,8% من إجمالي الحركة، بينما جاء مطار أبوظبي المركز الثاني بإجمالي 46,8 ألف رحلة بنسبة 14,5%، وتلاه مطار الشارقة بإجمالي 26,8 ألف رحلة بنسبة 8,3%.

أما مطار جبل علي فاستحوذ على 1,1% من الحركة، من خلال تسجيل 3672 رحلة، بينما سجل مطار رأس الخيمة 0,58% محققا 1889 رحلة، تلاه مطار العين بأكثر من 0,2% من خلال 645 رحلة، ومطار الفجيرة محققا حوالي 0,17% مسجلا 573 رحلة.

وبينت الإحصائيات أن الرحلات العابرة لأجواء الدولة بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 نحو 61,3 ألف رحلة، بنسبة 19% من إجمالي الحركة الجوية، كما بلغت الرحلات المحلية 31,6 ألف رحلة بنسبة زادت على 9,8% من إجمالي الرحلات.

