الأردن يتوقع نمو أعداد السياح الخليجيين خلال الصيف

قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية أمس إنه من المتوقع نمو أعداد السياح الخليجيين القادمين إلى المملكة في النصف الأول من العام، مع استمرار الاضطرابات السياسية في الدول المجاورة.

وقال عبد الرزاق عربيات بالهاتف لرويترز إن أعداد السياح الخليجيين ستبلغ نحو 336 ألفا في النصف الأول، معظمهم سعوديون وبزيادة 3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة السياحة الأردنية أن أعداد السياح الخليجيين ارتفعت في الأشهر الخمسة الأولى 2% إلى 274 ألف سائح، نسبة السعوديين منهم 84%. وعن توقعات النصف الثاني من العام قال عربيات إن مؤشرات النصف الأول مبشرة وأن "الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة وآخرها التوتر السياسي في تركيا ستزيد من فرص قدوم السياحة العربية إلى المملكة".

وأوضح أن السياحة الخليجية يغلب عليها طابع السياحة العائلية التي تتميز بالإنفاق المرتفع في المراكز التجارية والمطاعم والفنادق. وأضاف أن متوسط إنفاق السائح الخليجي يبلغ نحو 80 دينارا (113 دولارا) للفرد يوميا. ويسهم قطاع السياحة بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ويعد إلى جانب تحويلات المغتربين مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي تعتمد عليها البلاد في دعم ميزان المدفوعات.