إضراب العاملين يغلق برج إيفل أمام السائحين لليوم الثاني

تسبب إضراب العاملين في برج إيفل إلى إغلاق المعلم السياحي البارز بالعاصمة الفرنسية لليوم الثاني، الأربعاء، وهو ما جعل السياح يصطفون في طوابير وقد استبد بهم الضجر لإغلاق الأثر العالمي الشهير الذي يبقى في العادة مفتوحاً سبعة أيام في الأسبوع على مدار العام.

وأغلق البرج الحديدي أمام آلاف الزائرين الراغبين في مشاهدة باريس من ارتفاع 324 متراً صباح الثلاثاء مع إضراب العاملين احتجاجا على ظروف العمل ونزاع حول الأجور.

وقال مسؤولون إن محادثات مع النقابات جارية وعبروا عن أملهم بإعادة افتتاح البرج سريعا ربما في وقت لاحق الأربعاء.

وبني برج إيفل في 1889 ويزوره حوالي سبعة ملايين زائر كل عام ويصل عدد الزائرين الى 30 ألفا في اليوم في ذروة الموسم الصيفي.