مطار أبوظبي يستوعب 20 مليون مسافر بداية 2014

يسعى مطار أبوظبي الدولي إلى استيعاب أكثر من 20 مليون مسافر سنويا، بدءا من العام المقبل 2014، وذلك فور الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية في نهاية العام الجاري، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

ويستوعب مطار أبوظبي الدولي حاليا 16.5 مليون مسافر سنويا، وبحسب المهندس أحمد الهدابي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للمطارات "أداك"، فإن عمليات التطوير تشمل زيادة مدارج هبوط وإقلاع الطائرات وصالات السفر وصالة الوصول التي تربط القادمين بمواقف التاكسي والحافلات والسيارات، دون الحاجة للخروج من المطار وزيادة 20 بوابة للمغادرين عبر صالات السفر، مع توسعة السوق الحرة وصالات استلام الحقائب.

وأوضح في تصريحات صحافية أن هذه التعديلات تهدف للتميز في خدمة وسهولة حركة المسافرين، مشيراً إلى تواجد فريق الجودة على مدار الساعة بهدف تقديم المساعدة للمسافرين والقادمين.

ووفقا لبيانات شركة أبوظبي للمطارات، ارتفع عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي العام الماضي إلى 14.7 مليون مسافر، بنمو نسبته 18,9%، مقارنة بعام 2011، وبلغ عدد المسافرين من يناير حتى آخر مايو 6,56 مليون مسافر.

ورجح الهدابي أن ينمو عدد الرحلات بمطار أبوظبي بنسبة 10% إلى 2326 رحلة خلال الموسم الحالي، مقابل 2110 رحلات الصيف الماضي، منها 1065 رحلة مغادرة، مضيفا أن معدل الزيادة اليومية للرحلات يتراوح ما بين 30 إلى 40 رحلة يوميا.

وبموازاة ذلك، شرعت أداك في إنشاء مطار جديد يتوقع افتتاحه خلال الربع الثالث من العام 2017، ليستوعب 30 مليون مسافر سنويا، أو ما يقارب 8,500 مسافر وقت الذروة لكل ساعة لكل رحلة، لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 50 مليون مسافر سنوياً.

وتبلغ مساحة المطار الجديد 700 ألف متر مربع، وسيشكل البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة أبوظبي بالتماشي مع المكانة العالمية المتزايدة لأبوظبي كوجهة رائدة للأعمال والسياحة والترفيه.

إلى ذلك، قال الهدابي إن مطار أبوظبي يشهد نمواً في حركة الطائرات بنسبة 10 إلى 12% سنوياً، فيما ينمو عدد المسافرين بنسبة 15 إلى 17%، مشيراً إلى أن الهند تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تشغيلاً من المطار وبانكوك في المركز الأول بقائمة المدن الخمس الأكثر تشغيلاً لمطار أبوظبي.

يشار إلى أن أبوظبي للمطارات حازت على تصنيف أربع نجوم في عام 2012 من المجلس الدولي للمطارات، ليكون بذلك مطار أبوظبي الدولي الأول في الشرق الأوسط الحاصل على هذا اللقب، كما نال مطار العاصمة في أبريل الماضي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط عبر استبيان للمسافرين من المجلس الدولي للمطارات.