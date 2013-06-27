ارتفاع عدد المسافرين في مطار دبي إلى 5.2 مليون في مايو

سجل مطار دبي الدولي نمواً قياسياً نسبته 18.9% في مايو الماضي، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وأظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاع أعداد المسافرين عبر المطار إلى 5 ملايين و218 ألفاً و832 مسافراً في مايو، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه مطار دبي رقماً أعلى من خمسة ملايين مسافر مقارنة مع 4 ملايين و388 ألفاً و614 مسافراً في مايو 2012.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي أعداد مستخدمي المطار في 5 أشهر (يناير - مايو) إلى 27 مليوناً و124 ألفاً و195 مسافراً مقارنة مع 23 مليوناً و216 ألفاً و893 مسافراً في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعلى صعيد المناطق، تصدرت أوروبا الغربية قائمة أكبر المناطق بالنسبة لإجمالي أعداد المسافرين المستخدمين لمطار دبي في مايو الفائت، بزيادة حجمها 208393 مسافراً، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة 189810 مسافرين، تلتها شبه القارة الهندية بزيادة 131364 مسافراً نتيجة للتوسع الكبير الذي سجلته كل من طيران الإمارات وفلاي دبي على صعيدي المسافرين والوجهات الجديدة.

وكانت أستراليا الوجهة الأسرع نمواً، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته طيران الإمارات مع "كانتاس"، حيث سجلت زيادة نسبتها 50%، تلتها السعودية بزيادة نسبتها 40% عقب سياسة تحرير الأجواء التي انتهجتها المملكة.

وعلى صعيد الدول، فقد أظهرت مؤشرات مطارات دبي تصدر الهند القائمة بإجمالي أعداد مسافرين بلغ 728259 مسافراً في مايو الفائت.

وبالنسبة للرحلات الجوية، فقد سجل مطار دبي ارتفاعاً قياسياً على هذا الصعيد، حيث زاد عدد الرحلات إلى 31121 رحلة في مايو الفائت مقارنة مع 28304 رحلات في الشهر المناظر من العام 2012 بزيادة نسبتها 10%. وأدى هذا النمو إلى ارتفاع إجمالي عدد الرحلات الجوية بين يناير ومايو 2013 إلى 152720 رحلة بزيادة نسبتها 6.9% مقارنة مع 142821 رحلة في الأشهر المناظرة من 2012.

وعلى صعيد متوسط أعداد المسافرين، فقد بلغ متوسط عدد المسافرين على كل رحلة 186 راكباً في مايو بزيادة 4.9% مقارنة مع مايو 2012 نتيجة استخدام طيران الإمارات المكثف لطائرات إيرباص إيه 380 العملاقة على شبكة خطوطها.