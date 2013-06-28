تقرير: 11.9 مليون سائح يصلون الإمارات في 2013

تستعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتحل بديلة لـ"الشرق الأوسط" كأبرز الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات خلال السنوات المقبلة، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتوقعت مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال" للأبحاث، ارتفاع إجمالي أعداد السياح الواصلين إلى الإمارات من أنحاء العالم خلال العام الجاري إلى ‬11.9 مليون سائح، بنسبة نمو تصل إلى ‬10% مقارنة بعام ‬2012.

وأشارت إلى أنه سيتم بناء نحو ‬70 منشأة فندقية في السوق الإماراتية خلال السنوات الخمس المقبلة، بطاقة تصل إلى ‬8660 غرفة فندقية.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها عن نشاط القطاع السياحي في الإمارات، أن السياحة الصادرة من الإمارات إلى الأسواق الخارجية لا تزال تسجل معدلات نمو قوية، متوقعة نموها بنسبة ‬46% بين الأعوام ‬2013 و‬2017، مشيرة إلى أن الإمارات تستثمر حالياً بكثافة في تحسين السياحة والبنية التحتية للنقل، ما سيكون له تأثير كبير في عائدات السياحة في المستقبل، التي يتوقع أن ترتفع بنسبة تبلغ ‬15%.

وقالت مؤسسة "بزنس مونيتور انترناشونال"، إنه بالنظر إلى تدفقات السياحة الوافدة، فإن منطقة الشرق الأوسط تعد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى الإمارات، متوقعة أن تستحوذ المنطقة على حصة تقدر بنحو ‬25% من إجمالي حجم السياحة الوافدة إلى الدولة خلال عام ‬2013.

وأضافت أن توقعات المؤسسة تشير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستحل بديلة لمنطقة الشرق الأوسط، مع ارتفاع أعداد السياح منها إلى السوق الإماراتية من ‬2.6 مليون سائح في نهاية العام الجاري إلى نحو ‬3.9 مليون بحلول عام ‬2017، ما يعكس أهمية هذه المنطقة بالنسبة للإمارات، مع ارتفاع الطلب على سفر رجال الأعمال، فضلاً عن الأعداد المتزايدة للعمال الواصلين إلى الإمارات من دول مثل الهند وباكستان.

وتوقعت "بزنس مونيتور" أن يرتفع إجمالي أعداد السياح إلى الدولة من مختلف الأسواق العالمية إلى ‬11.9 مليون سائح خلال العام الجاري (بنسبة نمو تصل إلى ‬10% مقارنة بعام ‬2012)، لترتفع مرة أخرى إلى ‬12.9 مليون سائح خلال عام ‬2014، بنسبة نمو تبلغ ‬8.3%.

وأضافت أن أوروبا تسهم بأكثر من ‬20% من إجمالي السياح الواصلين إلى الإمارات خلال الفترة الحالية، متوقعة أن يرتفع عدد السياح من القارة الإفريقية من ‬383 ألف سائح خلال العام الجاري، (بنسبة نمو تبلغ ‬18.9% مقارنة بعام ‬2012)، إلى نحو ‬443 ألف سائح خلال عام ‬2014، بنسبة نمو تصل إلى نحو ‬15.6%.

ولفتت إلى أن السياحة الصادرة من السوق الإماراتية إلى الأسواق الخارجية لا تزال تسجل معدلات نمو قوية، متوقعة نموها بنسبة تبلغ ‬46% بين الأعوام ‬2013 و‬2017، لتصل إلى ‬4.24 مليون سائح.