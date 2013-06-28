"الإماراتية" تزيد السعة المقعدية لرحلات بولندا

تبدأ طيران الإمارات زيادة السعة المقعدية المتاحة على رحلتها اليومية إلى العاصمة البولندية من خلال استخدام طائرة بوينغ 777-300 اعتباراً من 1 يناير 2014.

ووفقاً لصحيفة "البيان"، قال هوبيرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية لغرب الكرة الأرضية "شهدت خدمتنا إلى وارسو تطوراً سريعاً ونمواً متزايداً منذ انطلاق خدمتنا إليها في فبراير المنصرم حيث تجاوز عدد الركاب 58 ألف مسافر".

ومع بدء تشغيل طائرة أكبر إلى وارسو، سنوفر أسبوعياً أكثر من 5 آلاف مقعد إلى عدد من وجهات طيران الإمارات الرئيسية مثل دبي وبانكوك ودلهي وكولومبو وكوالالمبور وشبكة خطوطنا الواسعة في أستراليا.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمتها اليومية من دون توقف إلى وارسو في 6 فبراير/شباط 2013. وستضع الناقلة طائرتها بوينغ 777-300 بدلاً من إيرباص A033-200 التي تستخدم حالياً على خط دبي- وارسو، موفرة 12 مقعداً فاخراً في الدرجة الأولى، و42 مقعداً وثيراً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية، الأمر الذي سيسهم في زيادة السعة المقعدية بنسبة 54%.

ويتكوّن أسطول طيران الإمارات حالياً من 201 طائرة حديثة، وتعتبر أكبر مشغل في العالم لطائرات إيرباص العملاقة A083 وبوينج 777. وتخدم الناقلة رحلاتها حالياً إلى 134 وجهة في 77 دولة ضمن قارات العالم الست.

وذكرت صحيفة اليابان الاقتصادية الأولى "نيهون كيزاي شيمبون" أن شركة طيران الإمارات تعزز بقوة انتشارها على المستوى العالمي بترويج جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي في توسع يؤكد أهميتها في سوق السفر الجوي العالمي، وبما يشكل منافسة جدية للعديد من الخطوط الجوية العالمية، بما يشمل اليابانية، وفي تطور هام لمسيرة الإمارات بما قد يجعل شعار السفر العالمي الجديد هو "كل الطرق تؤدي إلى دبي".

وأشارت الصحيفة اليابانية، وهي أكبر الصحف الاقتصادية توزيعاً في اليابان، إلى أن الإمارات بدأت يوم الثالث من يونيو الحالي بتسيير رحلات يومية من مطار دبي الدولي إلى مطار هانيدا الذي أصبح محطة ثالثة لها في اليابان بعد مطار ناريتا قرب طوكيو، ومطار كانساي الدولي في أوساكا، وتستهدف رحلات هانيدا- دبي المسافرين من رجال الأعمال.

وأوضحت الصحيفة اليابانية أنه على مبدأ القول الروماني المأثور "كل الطرق تؤدي إلى روما" فقد يدفع الانتشار العالمي القوي لشركة طيران الإمارات إلى تكوين قول مأثور مماثل بأن جميع رحلات الطيران قد تؤدي قريباً إلى دبي.