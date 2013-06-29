844 مليون دولار عائدات السياحة في تونس

ارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس منذ بداية العام وبنهاية شهر يونيو الحالي، بنسبة طفيفة بلغت 0,2%، لتصل إلى 1,4 مليار دينار (844 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب جمال قمرة وزير السياحة.

وقال الوزير التونسي في مؤتمر صحافي أمس، إن عدد السياح بلغ منذ بداية العام وحتى 20 يونيو الحالي 2,4 مليون سائح، بارتفاع 3,4% مقارنة بالعام الماضي، وبعائدات قيمتها 1,4 مليار دينار.

وبلغت اطرادات السياحة في تونس العام الماضي نحو 2,1 مليار دولار، بارتفاع نسبته 30% مقارنة بالعام 2011 . وتوقع الوزير ان تنمو العائدات مع نهاية السنة بفضل نسق الحجوزات. وتأمل تونس ارتفاع إيراداتها من السياحة، أبرز القطاعات الموفرة للعملة الأجنبية، وأكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة بعد القطاع الزراعي.