أبوظبي تستقطب 100 ألف سائح خلال موسم الصيف

أكد سلطان المهيري مدير مهرجان صيف أبوظبي، أن الفعاليات التي تستمر حتى 17 أغسطس 2013 سوف تجتذب أكثر من 100 ألف زائر من الإمارات ومواطني دول مجلس دول التعاون الخليجي بفضل الحجوزات المبكرة في فنادق أبوظبي ومنتجعاتها، مشيراً إلى أن الإمارة أصبحت وجهة رئيسية للسياحة الإقليمية على مدار العام.

وأضاف أن 40 منشأة فندقية في الإمارة تشارك في المهرجان، وتمنح نزلاءها الذين يحجزون ثلاث ليال على الأقل، خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 17 أغسطس المقبل "باستثناء أيام عيد الفطر" ميزات عدة، منها تذاكر مجانية تشمل "عالم فيراري أبوظبي" وحديقة الألعاب المائية "ياس ووتر وورلد أبوظبي" وخدمات إنترنت لاسلكي مجاناً ووجبات مجانية للأطفال دون سن الـ12.

وأشار المهيري إلى أن هذه الدورة من المهرجان تأتي بهوية جديدة تركز على التعريف بالتجربة الترفيهية المتكاملة في أبوظبي خلال فترة الصيف، من خلال باقة متنوعة، متوقعا إقبالاً كبيراً على الفعاليات المقامة في مركز ابوظبي للمعارض، خصوصاً عالم العروض الحية والمنافسات الرياضية والعروض الموسيقية والكوميدية في قاعة "دو" بجزيرة "ياس".

ويشير مبارك الشامسي رئيس مكتب هيئة سياحة أبوظبي بالسعودية إلى أن السياح السعوديين يشكلون حالياً المركز السادس على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية لإمارة أبو ظبي من ناحية عدد نزلاء منشآتها الفندقية التي استقبلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 25812 نزيلا سعوديا، بنسبة نمو 2٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذين أمضوا 58926 ليلة، بزيادة 3 ٪ وبمتوسط 2,28 ليلة للنزيل الواحد.

وتستمر فعاليات المهرجان الثقافية والفنية والترفيهية على مدى 52 يوماً، وتتضمن 98 عرضا وفعالية مختلفة في قصر الإمارات ومركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” يوفر للعائلات الإماراتية والخليجية والعربية لقضاء عطلات لاتنسى في أبوظبي.

ووسط هذا الإقبال الكبير يجمع خبراء السياحة في أبوظبي أن الإمارة لم تعد مصدرة للسياحة إلى الخارج كما كان يحدث في الماضي، خاصة في فصل الصيف، بل باتت وجهة رئيسية جاذبة للسياحة العائلية، نظراً للتنوع الكبير في المنتج السياحي الذي تقدمه أبوظبي حالياً لزوارها والأسعار التنافسية التي تغري العائلات.

وتقدم شركة الاتحاد للطيران العروض الموسمية علي رحلاتها لزوار المهرجان من خارج الدولة لتشجيع العائلات قضاء عطلاتها الصيفية في ابوظبي، والاستفادة من الاسعار المناسبة لحضور الفعاليات الخاصة بالمهرجان، والتي تشمل حديقة "ياس ووتر وورلد" و"عالم فيراري أبوظبي" بجزيرة ياس،وحديقة حيوانات العين، إضافة إلى المراكز التجارية.

كما تطرح العديد من الفنادق والمعالم السياحية عروضا ترويجية وفعاليات خاصة بها خلال فترة الصيف، بما في ذلك منتجع الفرسان الرياضي الدولي الذي ينظم مخيمات صيفية في الفترة من 10 يوليو إلى 3 أغسطس.

ويؤكد فيصل الشيخ مدير مكتب الفعاليات بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافية، أن فعاليات المهرجان ومنتجاته تركز على السياحة الترفيهية والتعليمية والثقافية والتراثية، الأمر الذي يجعل مهرجان الصيف أكثر تأثيرا من حيث التوقيت والمضمون وتوافق فعالياته وتكاملها في دورته الحالية والمقبلة، لافتاً أن أنشطة المهرجان وفعالياته الرئيسية والفرعية في أبوظبي تمتد إلى العين والمنطقة الغربية.