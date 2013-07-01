فنادق "دبي إن" الاقتصادية تعزز رؤية دبي السياحية لـ2020

تعتزم "إعمار العقارية"، شركة التطوير العقاري العالمية التي تمتلك محفظة واسعة من الأصول الفاخرة في قطاع الضيافة، إطلاق علامتها الفندقية الجديدة "دبي إن"، التي تركز على فئة الفنادق الاقتصادية.

ووفقا لصحيفة "الخليج"، فسيتم إنشاء فنادق العلامة الجديدة بالتعاون مع شركة التطوير الرائدة "مراس القابضة"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وستتوزع هذه الفنادق في أرجاء المدينة لتسهم في دعم رؤية دبي السياحية لعام 2020 التي أرسى ملامحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"، إلى أن الفنادق الجديدة سيتم تصميمها من قبل "إعمار" لتوفير تجربة جديدة في مجال الفنادق الاقتصادية بدبي.

وقال العبار في هذا الصدد: "تهدف رؤية دبي السياحية 2020 إلى مضاعفة عدد السياح المتوافدين إلى دبي سنوياً ليصل إلى 20 مليون زائر بنهاية العقد الحالي، الأمر الذي يبرز أهمية توفير خيارات أكثر تنوعاً من حيث الفنادق الاقتصادية التي تلبي احتياجات الجيل الجديد من السياح.

وأضاف العبار: "يمكن لنحو ثلثي سكان العالم الوصول إلى دبي جواً خلال مدة لا تتجاوز الثماني ساعات، مما يعبر عن مؤهلات النمو الاستثنائية التي يتمتع بها القطاع السياحي في دبي التي يمكن الاستفادة منها عبر تعزيز خيارات الضيافة ضمن المدينة بما ينسجم مع المتطلبات والاحتياجات المتغيرة للزوار من مختلف أنحاء العالم".

وترتكز استراتيجيتنا على بناء فنادق اقتصادية أنيقة وعالية الجودة ضمن مواقع حيوية تشجع أعداداً أكبر من الناس، ولا سيما المسافرين العابرين في المدينة أو الواصلين إليها لقضاء فترات قصيرة، على تمديد إقامتهم في المدينة واستكشاف مختلف معالمها ووجهاتها السياحية والترفيهية الاستثنائية.

من جهته، قال عبدالله الحباي، رئيس مجموعة "مراس القابضة": "تركز دبي على تعزيز قطاعها السياحي الذي يعد أحد محركات النمو الرئيسة لاقتصادنا الوطني. وفيما تواظب المدينة على تطبيق استراتيجيتها الطموحة لتنمية قطاع السياحة، سنعمل مع "إعمار" على تطوير فنادق "دبي إن" الجديدة انطلاقاً من حاجة قطاع الضيافة إلى مزيد من الفنادق الاقتصادية التي تستقطب أعداداً أكبر من الزوار.

وتشكل الغرف الفندقية الفاخرة من فئة الخمس نجوم نحو 62% من إجمالي عدد الغرف التابعة لعلامات تجارية معروفة في المدينة.

بالإضافة إلى خطط لإضافة 42 ألف غرفة فندقية في دبي يندرج 50% منها ضمن فئات الغرف الفاخرة والراقية.

