الإماراتية والاتحاد والقطرية تتنافس على خدمة الأثرياء

تسعى شركات الطيران الكبرى لجذب رجال الأعمال والأثرياء من خلال تقديم أرقى الخدمات أثناء السفر، وفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية.

وتتصدر كل من شركة طيران الإمارات والاتحاد والقطرية شركات طيران العالم في تقديم الخدمات الأرقى للمسافرين الأثرياء والتنفيذيين على مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في وقت تعمل شركات الطيران الآسيوية لتطوير خدماتها رهاناً على تحسن مناخ العمل في آسيا مستقبلاً .

وبحسب تقرير لـ"رويترز" فإن شركات الإمارات والاتحاد والقطرية لا تزال تحظى بدرجة تفضيل كبيرة لدى هذه الفئة من المسافرين وهو مؤشر على تغير أنماط الولاء لدى العملاء سعياً وراء الأفضل.

وتستثمر هذه الشركات الثلاث خاصة طيران الإمارات في تطوير جودة الخدمات السوبر التي توفرها على رحلاتها مثل خدمة الاستحمام والصالات المفتوحة على متن الطائرة مزودة بمقصف غني بالمشروبات والمأكولات، فضلاً عن خدمة السائق الخصوصي في مطارات 55 مدينة عالمية.

وتحرص طيران الإمارات باستمرار على توسيع شبكة محطاتها العالمية المرتبطة بدبي لتأمين رحلات دون توقف.

ويقول نيك ريز، مسؤول جدول رحلات الشركة في سنغافورة وبروناي "سوف يبقى جدول الرحلات ذا أهمية خاصة، نحن نرى قوة شبكة خطوطنا في قدرتنا على الوصول من دبي إلى 35 نقطة في أوروبا".

وقال التقرير إن شركات الطيران العالمية عامة والآسيوية خاصة لا تزال تحقق نسبة 35 إلى 40% من عائداتها من الشريحة الأغنى من الركاب الذين يسافرون على مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال .

وكشفت بيانات قطاع الطيران المدني أن شركات الطيران الآسيوية مثل كاتي باسيفيك والسنغافورية وكوانتاس هي الأعلى ربحية في قطاع الطيران المدني العالمي .

وتعمل تلك الشركات على تطوير خدماتها عبر مبادرات مثل تفصيل مقاعد خاصة لركاب الدرجة الأولى تتيح درجة خصوصية أكبر وراحة مميزة. وتخطط بعض الشركات لإضافة أطباق جديدة من الكافيار واللوبستر على قائمة أطعمتها لجذب هذه الفئة من المسافرين الذين يتوقع أن تزداد أسفارهم في ظل التحسن الذي يحققه أداء الاقتصادات الآسيوية الناشئة .

