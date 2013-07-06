%100 نسب إشغال فنادق دبي خلال موسم الصيف

أكّد مديرو فنادق في دبي أن مهرجان "مفاجآت صيف دبي" نجح في استقطاب ملايين الزوار من الداخل والخارج، ما رفع بدوره نسب الإشغال في فنادق دبي لمئة في المئة. وأوضحوا أن أكثر الجنسيات التي جاءت إلى دبي كانت من دول الخليج.

وقال المدير العام لـ"غولدن ساندز" للشقق الفندقية، محمد خوري "شهدنا نسب إشغال مرتفعة منذ انطلاق (مفاجآت صيف دبي) في السابع من يونيو الماضي، وهذا يعكس مدى نجاح دبي في استقطاب السياح في مختلف المواسم، ومن مختلف دول العالم"، وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأضاف "شهدت دبي خلال الفترة الماضية مجيء عدد كبير من السياح، لاسيما من دول الخليج، وبلغت على أثر ذلك نسبة الإشغال في (غولدن ساندز) أكثر من ‬85٪، ونتوقع أن يستمر الزخم خلال رمضان، وعيد الفطر السعيد، وموسم العودة إلى المدارس، إذ إن هناك عدداً من السياح، خصوصاً من دول الخليج يرغبون في قضاء أيام من شهر رمضان في دبي، وهذا سيرفع نسب الإشغال طوال الفترة المقبلة".

من جهته، قال المدير الإداري لفندق "الإمارات غراند"، نادر أبوالعز، إن "الإشغال للفندق فاق كل التوقعات خلال ‬2013، إذ وصل معدل الإشغال إلى ‬100% في معظم الفترات، بما في ذلك خلال (مفاجآت صيف دبي)، ما يعطي انطباعاً جيداً أن العام الجاري بمجمله سيكون أفضل مقارنة بأداء عام ‬2012".

ومن جهته، أكد المدير العام لفندق "كمبينسكي وريزيدنسز نخلة جميرا"، بورخارد والتر، أن "الفندق يقدم خلال فصل الصيف عروضا ترويجية تستمر حتى ‬30 سبتمبر‬2013، إلا أنها محدودة خلال فترة العيد، في حين أن حجوزات فترة العيد كاملة، فيما حققنا نسب إشغال مرتفعة خلال المفاجآت"، مشيراً إلى أن "الفندق يستقطب مواطني دول الخليج بالدرجة الأولى، ثم الإماراتيين".