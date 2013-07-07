دبي تنفق 90 مليون دولار لتحويل سفينة إلى فندق فاخر

قال المُلاك الجُدد للسفينة العابرة للمحيطات "كوين إليزابيث 2"، الأحد، إن دبي تعتزم إنفاق 90 مليون دولار أخرى لتجديد السفينة قبل أن تغادر الإمارة في أكتوبر وتتحول إلى فندق عائم فاخر يضم 400 غرفة يرسو في آسيا.

وقال خميس جمعة بوعميم، رئيس الشركة الجديدة المالكة للسفينة في مؤتمر صحافي، إنه من المقرر أن يملك كونسورتيوم مستثمرين السفينة العملاقة تحت مظلة كيان يحمل اسم "كيو.إي2 شيبينج" يتخذ من دبي مقراً له. ودشنت الملكة البريطانية إليزابيث السفينة قبل أكثر من 40 عاماً.

ولم يكشف عن هوية المستثمرين الأفراد أو الوجهة النهائية للسفينة غير أنها سترسو في آسيا ولن تعود إلى دبي.

وقال بوعميم: "إن الشركة ستسلم المشروع في الوقت المناسب".

وذكر بيان من المالك الجديد أن السفينة ستغادر دبي يوم 18 أكتوبر ويتوقع أن تصل سنغافورة في أول نوفمبر وتبقى فيها ثلاثة أيام ثم تستأنف رحلتها إلى هونغ كونغ لتظل فيها ثلاثة أيام أخرى وبعدها تتجه نحو حوض سفن في الصين لاستكمال عملية تحويلها.

وقال بوعميم إن دبي ستظل تملك السفينة التي قامت بأولى رحلاتها من ساوثامبتون إلى مدينة نيويورك في مايو عام 1969 ولا نية لبيعها، نافياً بذلك تقارير إعلامية تقول إن السفينة ستباع إلى مستثمرين صينيين.

وأضاف أنه يتوقع تحول الفندق العائم إلى الربحية بحلول عام 2024.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الفندق الجديد في عام 2014 على أن يتقاسم أرباحه كونسورتيوم المستثمرين.