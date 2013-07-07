فنادق دبي تتنافس لجذب عملائها على موائد إفطار رمضان

بدأت فنادق الـ5 نجوم في مدينة دبي تحضيراتها الموسمية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، بتقديم عروض تنافسية لاجتذاب أكبر عدد من عملاء المطاعم على موائد الإفطار وزيادة إيرادات أنشطة قطاع الخدمات الغذائية.

وبدأ التنافس مبكراً بين الفنادق التي عدلت برامجها وتسابقت في إطلاق العديد من البرامج الترويجية الجديدة المعدة خصيصاً للصيف ولشهر رمضان المبارك، والتي شملت تخفيضات على أسعار الإقامة فى الغرف وتخفيضات على أسعار الوجبات المقدمة بالمطاعم الفندقية، حيث تراوحت نسب التخفيضات في أسعار الفنادق خلال موسم الصيف ورمضان المبارك بين 20% و35%، وفقا لصحيفة "البيان".

وقدر المسؤولون حجم النمو المتوقع في نسب الإشغال الفندقي خلال الموسم الحالي بنحو 25% مقارنة بصيف 2012 بسبب حلول شهر رمضان متزامنا مع بداية شهور الصيف.

ورغم الارتفاع النسبي بدرجة الحرارة ونسب الرطوبة خلال الشهر الجاري إلا أن ذلك لم يمنع معظم الفنادق من إقامة الخيم الرمضانية التي تعد من أهم مظاهر شهر رمضان في الفنادق.

وأكد خلفان سعيد الشامسي مدير ادارة التسويق بشركة ابو ظبى الوطنية للفنادق أنه من المنتظر أن يشهد شهر رمضان المبارك ارتفاعاً كبيراً في إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات في الفنادق والشقق الفندقية بالدولة موفراً دفعة قوية لقطاع الضيافة بالتزامن مع موجة الانتعاش التي يشهدها القطاع منذ فترة طويلة على الرغم من التوسع المتسارع في القطاع الفندقي بكافة شرائحه.

وقال إنه من الواضح أن كافة الفنادق بالامارات أكملت استعداداتها لاستقبال العملاء في شهر رمضان الذي أصبح يتميز بنكهة متميزة في الامارات ويزداد الزخم في هذا الموسم عاماً بعد عام.

وأشار إلى أنه من الملاحظ أن فنادق الدولة طورت من أنشطتها بشكل ملحوظ ولم تعد تعتمد في أنشطتها على دخل ليالي الاقامة الفندقية فقط بل تمكنت من تنويع إيرادتها مدللًا على ذلك بأن إحصاءات "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" أظهرت أن 137 منشأة فندقية في إمارة ابوظبي حققت إيرادات ناتجة عن أنشطة الأطعمة والمشروبات بلغت 1.8 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 11% مقارنة بعام 2011 و38% مقارنة بعام 2009.