%20 ارتفاع إيجارات شقق دبي و17% للفلل

أظهر تقرير استيكو للخدمات العقارية أداءً قوياً للعقارات السكنية والتجارية بدبي في الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع لافت، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف التقرير أن أسعار بيع الشقق حققت نمواً بمعدل 12 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري عن أسعار الربع الأول وارتفاعا بنسبة 38 في المئة عن أسعار الفترة نفسها من 2012. وسجلت أسعار بيع الفلل نمواً بنسبة 8 في المئة في الربع الثاني من 2013 و24 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لصحيفة "الخليج".

وأظهر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق والفلل ارتفعت في الربع الثاني بمعدل 7 و6 في المئة على التوالي عن الربع الأول من العام، في حين سجلت الأسعار نمواً بنسبة 20 في المئة للشقق و17 في المئة للفلل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو، إن أداء السوق العقاري في الربع الثاني من العام الجاري شهد انتعاشاً جيداً مع استمرار النمو في قطاعي البيع والإيجار للوحدات السكنية واطلاق مشاريع عقارية جديدة بشكل متواصل.

وأظهر التقرير أن منطقة ديسكفري غاردن تصدرت قائمة المشاريع العقارية بالنسبة لمبيعات الشقق في الربع الثاني من ،2013 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17 في المئة إلى 7،550 درهماً للمتر المربع عن الربع الأول و75 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت منطقة "ذي غرينز" ارتفاعاً في أسعار بيع الشقق بنسبة 12 في المئة في الربع الثاني إلى 12،400 درهم للمتر المربع و44 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت منطقة داون تاون دبي تصدرها للمناطق الأغلى في دبي مسجلة 18 في المئة في أسعار البيع خلال الربع الثاني عن الربع الأول، و38 في المئة عن أسعار الفترة نفسها من العام الماضي . وبلغ سعر بيع المتر المربع للشقق في داون تاون دبي 17،750 درهماً، وفقاً للتقرير.

ووفقاً لتقرير أستيكو، برز مشروع قرية جميرا من حيث الأداء الأفضل في الربع الثاني من ،2013 مقارنة بالمناطق الأخرى في دبي بالنسبة لبيع الفلل مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 25 في المئة إلى 8،100 درهم للمتر المربع و40 في المئة مقارنة بأسعار الفترة نفسها من العام الماضي.