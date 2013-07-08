300 دولار متوسط رسوم الغرف الفندقية في الكويت

سجلت نسبة الإشغال في فنادق الكويت ارتفاعاً وصل إلى 19.6% في أبريل الماضي، وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وقال تقرير صادر مؤخرا عن شركة التعمير للاستثمار العقاري بأنّ نسبة الإشغال الفندقي في الكويت قد سجلت في أبريل 2013 - 67% أي بارتفاع نسبته 19.64% مقارنة بـ"أبريل 2012" والتي بلغت حينئذ نسبة 56%.

وخلال أبريل من العام الجاري، شهد متوسط رسوم الحجز اليومي ارتفاعا بنسبة 7.5% مقارنة بــ"أبريل 2012" وبلغ 310 دولارات أميركية.

وعن الفترة الواقعة بين (يناير – أبريل 2013)، أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث ارتفعت من 57% إلى 64%، وكذلك الأمر بالنسبة لمتوسط رسوم الحجز اليومي والذي ارتفع بـ4.6% عن الفترة نفسها من العام السابق، وسجّل 300 دولار أميركي.

وعن فترة الأشهر الثلاثة الماضية (فبراير – أبريل 2013) ذكر التقرير أن ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت من 58% إلى 64.7% وكذلك الأمر بالنسبة لمتوسط رسوم الحجز اليومي والذي ارتفع بنسبة 2.6% عن الفترة نفسها من العام السابق وسجّل 300 دولار أميركي.

وأشار تقرير "التعمير" إلى قوة مستوى الأداء الخاص بالقطاع الفندقي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أبريل 2013، حيث بلغت نسبة الإشغال الفندقي بالمنطقة 65.7% أي بارتفاع نسبته 3.46% عن أبريل 2012 والتي سجلت حينئذ 63.5%، وكذلك الأمر بالنسبة لمتوسط رسوم الحجز اليومي والذي شهد ارتفاعا طفيفا بـ0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و في أبريل 2013 سجّل 171.29 دولارا أميركيا.

وتضمّن التقرير بيانات إحصائية عن الإشغال الفندقي في دول المنطقة خلال أبريل 2013، وتبوأت العاصمة البحرينية المنامة مرتبة الصدارة في المنطقة من حيث ارتفاع نسبة الإشغال الفندقي، حيث ارتفعت من 42.6% والمسجلة في أبريل 2012 إلى 51.7% في أبريل 2013 أي أعلى نسبة ارتفاع في المنطقة 21.36%.

في المقابل، وتبعا لظروف ضعف الاستقرار السياسي، سجلت القاهرة أكبر تراجع بالمنطقة من حيث نسبة الإشغال الفندقي، والتي انخفضت من 53.3 والمسجلة في أبريل 2012 لتصل لـ44.1% في أبريل 2013 أي أعلى نسبة تراجع (17.26%).

في المقابل، مدينة جدة السعودية كانت هي الأكثر صعودا في المنطقة من حيث متوسط رسوم الحجز اليومي والذي ارتفع فيها بنسبة 12.7% عن أبريل 2012 وسجّل 232.19 دولارا أميركيا. بالمقابل، كانت بيروت هي العاصمة الأكثر تراجعا من حيث متوسط رسوم الحجز اليومي، والذي انخفض فيها بـ20.9% مقارنة بـ"أبريل 2012" وسجّل155.08 دولارا أميركيا.