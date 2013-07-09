فنادق أبوظبي تستقبل 631 ألف نزيل خلال 3 أشهر

ارتفع عدد النزلاء في المنشآت الفندقية بأبوظبي في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2012، كما ارتفع معدّل الإشغال للفترة نفسها بنسبة 8%، ومتوسط مدة الإقامة بنسبة 15.7%.

ووفقاً لما أعلنه مركز الإحصاء – أبوظبي بلغ عدد النزلاء في الربع الأول من عام 2013 نحو 631.4 ألف نزيل، بزيادة نسبتها 6.1% على الربع الأول من عام 2012. وارتفع معدّل الإشغال نحو 8% ليصبح 73.5% في الربع الأول من عام 2013. كما ارتفعت ليالي الإقامة للفترة نفسها بنسبة 22.8% لتصل إلى 2.12 مليون ليلة.

وارتفع إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 15.1% عنه في الربع الأول من العام السابق، ليصل إلى 1.4 مليار درهم.

وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن معظم النزلاء يفضّل الإقامة في إقليم أبوظبي، حيث بلغت نسبة المقيمين في هذا الإقليم نحو 84.2% من إجمالي النزلاء للربع الأول من عام 2013، مقابل 11.8% في إقليم العين، و4.0% في المنطقة الغربية.

وتشير البيانات إلى أن الإماراتيين من أكثر النزلاء في المنشآت الفندقية، حيث بلغت نسبتهم 32.1% من إجمالي النزلاء، يليهم النزلاء من الجنسيات الأوروبية بنسبة 21.6% من إجمالي النزلاء.

كما تشير البيانات إلى أن عدد النزلاء قد ارتفع للجنسيات جميعها ما عدا نزلاء الإمارات ونزلاء دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت أكبر زيادة في نسبة النزلاء للربع الأول من عام 2013 من جنسيات الدول الإفريقية باستثناء الدول العربية وبنسبة زيادة بلغت 24.3% على الربع الأول من عام 2012، تلاها نزلاء آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 19.0%. من ناحية أخرى انخفض عدد النزلاء الإماراتيين للربع الأول من عام 2013 بنسبة 4.8% عن الربع الأول من عام 2012، وعدد نزلاء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.2%.

من جانب آخر فقد شكّل نزلاء الفنادق ذات الخمسة نجوم أكثر من ثلث النزلاء بنسبة 36.8%، يليهم نزلاء الفنادق ذات الأربعة نجوم بنسبة 28.6%، ثم نزلاء الفنادق ذات الثلاثة نجوم وأقل 20.2% ونزلاء الشقق الفندقية 14.5%.

وأضاف تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أن عدد ليالي الإقامة ارتفع بنسبة 22.8% ليصل إلى نحو 2.1 مليون ليلة في الربع الأول من عام 2013. وكانت الزيادة في عدد ليالي الإقامة للنزلاء من دول إفريقيا باستثناء الدول العربية بنسبة 54.9%، تلتها ليالي الإقامة لدول آسيا باستثناء الدول العربية بنسبة 46.5%.

وأوضح المركز أن معدّل الإشغال يعدّ من أهم مؤشرات المنشآت الفندقية، وقد ارتفع معدّل الإشغال في الربع الأول من عام 2013 بنسبة 8.0% عن العام السابق، وتشير البيانات إلى أن معدّل الإشغال في المنشآت الفندقية في إقليم أبوظبي 74.9% أعلى منه في إقليم العين 64.3% وإقليم المنطقة الغربية 57.8%. كذلك فإن معدّل الإشغال في الشقق الفندقية 82.5% أعلى منه في الفنادق 70.8%.