30 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال النصف الأول

نمت حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3 .16% لتصل إلى نحو 30 مليون مسافر، بعدما كان العدد 7 .25 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن مطارات الإمارات.

وبين التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة مطارات دبي أن عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ارتفع إلى 9 .21 مليون راكب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 3 .16% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، حيث حقق المطار، الذي يعتبر ثاني أكبر مطار بالعالم في حركة المسافرين الدوليين، ارتفاعاً بعدد المسافرين خلال شهر أبريل/نيسان 2013 بنحو 7 .18%، ليصل إلى 4 .5 مليون مسافر، وفقا لصحيفة "الخليج".

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنحو 14% مع تسجيل 2 .5 مليون راكب، ما يؤكد مكانته كأحد أسرع المطارات نمواً في المنطقة، ويعزز موقع أبوظبي كوجهة مميزة للأعمال والترفيه والسياحة.

وأوضحت إحصاءات أصدرتها شركة أبوظبي للمطارات "أداك" أن حركة الطائرات في المطار ارتفعت بنسبة 5 .9% خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأبريل 2013 مقارنةً بالفترة ذاتها العام الماضي، لتسجل 42735 حركة طيران، كما ارتفعت حركة الشحن بنسبة 2 .20% لتصل إلى 9 .209 ألف طن.

وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي منذ بداية العام حتى شهر أبريل/ نيسان الماضي إلى 8 .2 مليون مسافر مقارنة مع 4 .2 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 6 .16% بينما ارتفع عدد المسافرين خلال ابريل الى 717 ألف مسافر بنسبة نمو توازي 14% بالمقارنة بالشهر ذاته من عام 2012 الماضي والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 629 ألف مسافر.

وتوقع خبراء أن يستمر النمو في أعداد المسافرين عبر المطارات مع بدء الإجازة الصيفية خاصة تبعاً للإقبال الشديد من المسافرين والخدمات المقدمة التي تستحوذ على ثقة المسافرين، مؤكداً أن النمو في أعداد المسافرين بالمطارات أصبح السمة المميزة لها.