تحذير اليابانيين.. يوقف رحلات "مصر للطيران" إلى طوكيو

أوقفت شركة "مصر للطيران" رحلاتها إلى العاصمة طوكيو بشكل مؤقت، بعد تحذيرات السلطات اليابانية لرعاياها من السفر إلى مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال رئيس القطاع التجاري لشركة "مصر للطيران" حسين الشريف إنه تقرر إيقاف رحلات طوكيو مؤقتاً ابتداء من 14 يوليو الجاري، لكنه أشار إلى استمرار رحلات أوزاكا.

وكشف الشريف عن انخفاض حركة الطيران بـ10% فقط، بسبب الحوادث التي تشهدها البلاد، وقال إن الشركة نجحت في الفترة الماضية، في زيادة حركة "الترانزيت" للركاب العابرين عبر مطار القاهرة إلى دول أخرى.

ولفت إلى أنه لا يوجد انخفاض كبير لرحلات أوروبا والولايات المتحدة، نظراً لعدد المصريين الكبير المقيمين فيها، وأن نسبة شغل مقاعد على الطائرات المتوجهة إلى تلك المناطق تقترب من 65%.