لجنة السياحة في دبي تبحث مستجدات "التأشيرة الموحدة"

بحثت لجنة السياحة الخليجية في الإمارات مستجدات "التأشيرة الموحدة"، أو ما يعرف بالسياحة الموحدة، بالإضافة إلى تطلعات مستثمري القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة اجتماعها السادس مؤخراً بمقر غرفة دبي برئاسة الشيخ إبراهيم بن سعيد بن أحمد النبهاني، رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وممثلين عن شركات السياحة في الإمارة .

وأثنت اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة العديد من الموضوعات مع اللجان المعنية العاملة بالأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي، والتي تدعم قطاع السياحة الخليجي وتجعله قطاعا تنمويا رافداً لاقتصاديات دول المجلس مثل تأشيرات السياحة الموحدة.

كما استمع أعضاء اللجنة في هذا الاجتماع إلى المعوقات والصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في هذا القطاع بدول المجلس .

واطلعت اللجنة على قرارات اللقاء المشترك الثالث بين لجنة السياحة الخليجية بالأمانة العامة للاتحاد ولجنة التعاون السياحي بالأمانة العامة لمجلس التعاون المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012 بإمارة الفجيرة وناقشت الآلية المناسبة لتفعيل هذه القرارات .

كما استعرض رئيس اللجنة التصور الخاص برحلة بحرية من عمان إلى دول المجلس والمتضمن أهداف هذه الرحلة، والآلية، والشريحة المستهدفة، ومدة الرحلة والجوانب الأخرى المتعلقة بنجاح هذه الرحلة.