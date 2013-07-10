إعمار تسلم شققاً فندقية في برج الساعة مع حلول شهر رمضان

سلمت شركة "إعمار الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، الوحدات السكنية الفندقية الأولى في مشروع "إعمار رزيدنسز" في برج الساعة بمكة المكرمة، مع حلول شهر رمضان المبارك وتدفق المعتمرين للمشاعر المقدسة.

وتحظى هذه الشقق الفاخرة ذات الخدمات المتكاملة بموقع مميز ضمن ساحة الحرم الشريف، وهي تحظى بإطلالات رائعة على الكعبة المشرفة والحرم المكي، وفقا لصحيفة "الخليج".

وتتوزع الوحدات السكنية لمشروع "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" بين الطوابق 30 إلى 41 من "فندق ساعة مكة"، أحد فنادق مجموعة "فيرمونت" الذي يعد محور مجمع "أبراج البيت" وجزءاً من مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين.

ويعد “برج ساعة مكة” واحداً من أعلى الأبراج الفندقية في العالم بارتفاع 601 متر، وهو يضم ساعة يبلغ قطرها 40 متراً (130 قدماً)، ويمكن رؤيتها من مسافة 17 كم لتبين مواقيت الصلوات اليومية، فيما يهدف مركز المرصد القمري والمتحف الإسلامي ضمن البرج إلى المحافظة على الإرث الإسلامي للأجيال القادمة.

وتم تصميم الوحدات السكنية للمشروع وفقاً لمعايير "إعمار" العالمية، وهي تحظى بردهة فسيحة تتيح للساكنين فرصة الوصول مباشرةً إلى شققهم وإلى الحرم المكي الشريف، إضافة إلى مركز تسوق عصري . وتم تصميم هذه الردهة خصيصاً لضمان راحة ساكني الشقق الفندقية، وتوجد أماكن مخصصة للمصلين بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة والحرم الشريف.

ويضم "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" 316 شقة سكنية فندقية فسيحة بتشطيبات عالية المستوى، بلمسات إعمار التصميمية الراقية، وتجهيزاتها العصرية المتطورة، فضلاً عن إتاحتها فرصة الوصول المباشر إلى الحرم المكي الشريف . وتقدم مجموعة “فيرمونت للفنادق والمنتجعات” خدماتها الفاخرة لجميع هذه الشقق بما يعزز راحة السكان الذين يمكنهم أيضاً الوصول بسهولة تامة إلى مختلف مرافق الفندق.

ومع البدء بعمليات التسليم، يمكن لزوار مدينة مكة المكرمة استئجار هذه الوحدات الفندقية من خلال شركة “فيرمونت للفنادق والمنتجعات” . كما يتيح مشروع "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" أيضاً بيع عدد محدود من وحداته السكنية الفندقية الفاخرة للمستثمرين .

وتباع هذه الشقق على أساس التأجير طويل الأمد لمدة 23 عاماً مع إتاحة فرصة إضافية أمام العملاء للاستفادة من خدمة التأجير التي تديرها "فيرمونت للفنادق والمنتجعات" . وبهذه المناسبة قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "نحن فخورون جداً ببدء تسليم شقق "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" خلال شهر رمضان المبارك .

وقد تم تصميم هذه الوحدات السكنية متكاملة الخدمات من فئة الخمس نجوم - التي تعد الأولى من نوعها في المملكة - لتوفر تجربة استثنائية للزوار أو السكان المقيمين في مدينة مكة المكرمة” .

من جانبه قال أحمد الكلي، مدير عام شركة "إعمار الشرق الأوسط": "يحظى تسليم الوحدات السكنية ذات الخمس نجوم لمشروع "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" بأهمية خاصة بالنسبة لنا؛ ونحن نتوجه بالشكر لكل من قدم الدعم لنا في ذلك . ويسرنا إفساح المجال أمام المستثمرين للاستثمار في مجموعة محدودة من الشقق، حيث يمكنهم الاستمتاع بأرقى خدمات الضيافة من "فيرمونت" ويستطيع المستثمرون كذلك الاستفادة من "برنامج فيرمونت للتأجير" الذي يتيح لهم تعزيز مبيعاتهم العالمية والاستفادة من خدمات التسويق التي تقوم بها العلامة الفندقية" .

ويضم "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" شققاً فندقية بمختلف التصاميم والمساحة وتشمل استوديو أو غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وهي تعد الخيار الأمثل للحجاج والمعتمرين والعائلات الراغبة في الحصول على شقة في مكة المكرمة . وتتراوح مساحة هذه الوحدات السكنية الفندقية الفاخرة بين 40 إلى 230 متراً مربعاً .