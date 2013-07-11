طيران الإمارات يمنح وزناً إضافياً "مجاناً" خلال الصيف

أعلنت "طيران الإمارات" عن منح ركابها زيادة سخية في وزن الأمتعة المصاحبة على رحلات الناقلة المغادرة إلى الهند وبنغلادش وباكستان خلال فترة الصيف.

وبحسب بيان صحافي لطيران الإمارات، فإن الشركة ستتيح لركاب الدرجة السياحية على جميع رحلاتها إمكانية اصطحاب أمتعة تصل إلى 30 كيلوغراماً مجاناً.

ويسري عرض "اصطحب المزيد هذا الصيف" على تذاكر الدرجة السياحية للرحلات المغادرة حتى 31 يوليو/تموز الجاري.

وتمنح طيران الإمارات 10 كيلوغرامات إضافية للسفر إلى بنغلاديش والهند و20 كيلوغراماً للسفر إلى باكستان.

وستوفر هذه الزيادة السخية لركاب طيران الإمارات مرونة أكبر في حمل المزيد من الأمتعة الشخصية والهدايا للأهل والأصدقاء.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإيران "على الرغم من وزن الأمتعة المجاني السخي الذي نوفره على جميع رحلاتنا، فإن ركابنا يواصلون طلب المزيد وخاصة على بعض الوجهات وخلال فترات معينة من السنة. ونحن نأمل مع عرضنا الصيفي المميز أن نسهم في الاستجابة لمتطلبات ركابنا من خلال رفع وزن الأمتعة المسموح لهم باصطحابها".

ويستفيد أعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية في برنامج سكاي واردز طيران الإمارات من هذا العرض، حيث يمكنهم نقل المزيد من أمتعتهم مجاناً عند السفر إلى الهند وباكستان وبانغلاديش. ويمكن لأعضاء الفئة الفضية نقل 12 كيلوغراماً إضافية، و16 كيلوغراماً لأعضاء الفئة الذهبية في حين يستفيد أعضاء الفئة البلاتينية من 20 كيلوغراماً إضافية.

يذكر أن مسحاً أجرته مؤخراً شركة إل في LV لتأمين السفر أن السياح البريطانيين قد أنفقوا أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (2.19 مليار درهم) على الأوزان التي تزيد عن الحد المسموح به خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 185 رحلة أسبوعياً إلى الهند و21 رحلة أسبوعياً إلى بنغلاديش، و58 رحلة أسبوعياً إلى باكستان. وفازت الناقلة مؤخراً بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل جوائز سكاي تراكس لشركات الطيران العالمية 2013.

