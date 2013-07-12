"الإماراتية" تطلق رحلات يومية إلى كييف بداية ‬2014

ضمن خطة التوسع التي تقوم بها خطوط طيران الإمارات، تتجه الشركة لإطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار العاصمة الأوكرانية "كييف بوريسبيل الدولي"، بدءاً من ‬16 يناير ‬2014.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، فقد أفادت الشركة في بيان صدر عنها، بأن الخدمة الجديدة التي ستعمل بطائرة إيرباص إيه ‬340 ـ ‬500 ستوفر رحلات ربط عالمية مريحة عبر دبي لمواطني أوكرانيا الذين يبلغ تعدادهم ‬45 مليوناً، كما ستسهم في دعم اقتصاد تلك الدولة الذي يسجل نمواً متواصلاً.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، هيربرت فراتش، إن كييف ستصبح المحطة الـ‬35 في أوروبا، فيما سيصبح بإمكان المتعاملين مع (طيران الإمارات) السفر من دون توقف إلى دبي، ومتابعة السفر منها إلى العديد من المحطات عبر شبكة خطوطها في جزر المحيط الهندي والقارة الآسيوية، إضافة إلى شبكة الخطوط الواسعة في أستراليا بفضل شراكة الناقلة مع شركة (كوانتاس) الأسترالية.

وتوقع فراتش أن تصبح دبي وجهة مفضلة للمتعاملين في أوكرانيا، إذ ستفتح لهم فرصاً تجارية وترفيهية جديدة بفضل ما توفره من خيارات واسعة للإقامة الفندقية تلائم الأذواق والميزانيات.

وبحسب البيان، فسوف تفتح خدمة طيران الإمارات فرصاً تجارية أمام المصدرين الأوكرانيين، من خلال طاقة الشحن التي توفرها الطائرة، وقدرها ‬15 طناً، إذ يتوقع أن تنقل قطع غيار الطائرات، والمكائن الثقيلة، وقطع غيار السفن.

ولفتت طيران الإمارات إلى أن طائرة إيرباص إيه ‬340 ـ ‬500 التي ستخدم كييف مقسمة إلى 3 درجات، ‬12 جناحاً خاصاً في الأولى، و‬42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و‬204 مقاعد مريحة مع مسافات رحبة بين الصفوف في الدرجة السياحية.

وأكدت الشركة أنها ستطلق خدمة كييف عقب وجهة ستوكهولم في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل، ومطار كلارك الدولي في الفلبين وخدمة عبر الأطلسي بين ميلانو ونيويورك مطلع أكتوبر. فيما ستمد الناقلة خدمة دكار في إفريقيا لتصل إلى عاصمة غينيا، كوناكري بدءاً من ‬27 أكتوبر ‬2013.

