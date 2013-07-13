انتعاش قوي للسياحة في جزيرة "صير بني ياس" خلال رمضان

أكد ستيفن فيليبس، مدير عام منتجعات "أنانتارا" في صير بني ياس، أن الجزيرة شهدت طفرة سياحية خلال العام الحالي تفوق التوقعات، حيث حقق منتجع وسبا "جزر الصحراء" معدل إشغال يتراوح بين 80 و100%، في وقت استقطبت فيه المرافق الأخرى عدداً كبيراً من المجموعات، سواء للترفيه أو الأعمال، لا سيما خلال شهر رمضان الحالي، الذي يحقق فيه المنتجع إشغالاً كاملاً بعد أن كان من المتوقع أن يحقق خلال الموسم الحالي 35% فقط.

وشهدت الجزيرة خلال أقل من عام، افتتاح 4 مشاريع جديدة إلى جانب منتجع وسبا جزر الصحراء، الذي طورته شركة التطوير والاستثمار السياحي، أبرزها مركز الرياضات البحرية، واسطبلات صير بني ياس، ومركز مؤتمرات يتسع لـ350 شخصاً، إضافة إلى منتجع أنانتارا فلل اليم بجزيرة صير بني ياس، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال أحمد عبدالكريم الفهيم، المدير التنفيذي للتسويق والاتصالات والمبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي: "يعد مشروع أنانتارا منتجع فلل اليَم في جزيرة صير بني ياس، والذي تم افتتاحه هذا الشهر، أحدث مشاريعنا في قطاع الضيافة، وهو يشكل مفهوماً جديداً في هذا المجال على مستوى المنطقة".

وأضاف الفهيم "سيسهم المنتجع في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي من خلال جذب شريحة أوسع من الزوار إلى الجزيرة، بمن فيهم السياح، ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى إبراز العاصمة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية رائدة".

ويضم "أنانتارا منتجع فلل اليَم"، الذي طورته شركة التطوير والاستثمار السياحي، 30 فيلا فخمة على الواجهة البحرية توفر تجربة فريدة من نوعها تجمع ما بين روعة الشاطئ والحياة البرية الغنية لجزيرة صير بني ياس ومياه الخليج العربي، ويوفر إقامة تتكامل مع منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا مع خدمة ضيافة من فئة خمس نجوم تتميز بلمسة وطابع عربي أصيل.

وأكد فيليبس أن تلك النتائج تؤكد أن الجزيرة هي وجهة متكاملة للعطلات للسوقين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن 60% من نزلاء المنتجع من السوق المحلي، و40% من السوق العالمي.

وأشار إلى أن الجزيرة شهدت أيضاً نمواً في زوار اليوم الواحد، الذين يقومون بعدة أنشطة يومية، مثل زيارة متنزه الحياة البرية واسطبلات صير بني ياس ومركز الرياضات المائية.

وأوضح أن مركز الرياضات المائية يستقطب مجموعات للغوص تمكث لفترة طويلة في الجزيرة، إضافة إلى نشاطات عائلية مثل الصيد.

وتتضمن الجزيرة نشاطات متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، منها رحلات اكتشاف الطبيعة والحياة البرية في متنزه الحياة البرية، إضافة إلى ركوب الخيل في اسطبلات صير بني ياس، فضلاً عن ممارسة الرياضات المائية في مركز الرياضات البحرية.

وبحسب بيانات العام الماضي، تجاوز عدد النزلاء عام 2012 في منتجع وسبا جزر الصحراء 20 ألف زائر، بنمو 11% مقارنة بعام 2011.