نمو حجم الإنفاق الأجنبي على سوق السفر في الإمارات بـ13%

كشف تقرير البنك المركزي الإماراتي عن ارتفاع حجم الإنفاق الأجنبي على خدمات السفر في الدولة إلى 38.12 مليار درهم بنمو بنسبة 12.8% خلال عام 2012، مقارنة بـ33.8 مليار درهم لعام 2011.

وأضاف التقرير أن التطور الكبير في خدمات السفر والسياحة والحوافز التي تقدمها الإمارات للزائرين إليها من الخارج وتنوع هذه الخدمات، عزز من دخل الإمارات من قطاع خدمات السفر، وفقا لصحيفة "الخليج".

ويشار إلى أن الإمارات تمتاز بمعالم عالمية ينشد زيارتها الكثيرون من دول العالم كبرج خليفة وقصر الإمارات، وجزيرة بوطينة، والمرابع الصحراوية وغيرها من الأماكن والمعالم التي أضحت تشد الزائرين إليها من الخارج والداخل أيضاً .

من جهة أخرى، كشف "المركزي" عن حجم إنفاق الإماراتيين على قطاع خدمات السفر في الخارج، وقال في تقريره، إن حجم هذا الإنفاق ارتفع بنسبة 1 .14 في المئة وذلك من 5 .48 مليار درهم عام 2011 إلى 351 .55 مليار درهم عام 2012 .

وشكل قطاع خدمات السفر ضغطا على الحساب الجاري، وبالتالي على حساب المدفوعات، واستنزافاً لموارد الدولة من العملات الصعبة والاحتياطي الأجنبي الموجود لدى البنك المركزي. فقد ارتفع عجز قطاع خدمات السفر من 7 .14 مليار درهم عام 2011 إلى 2 .17 مليار درهم عام 2012 .

ورغم الضغوط التي تعرض لها ميزان المدفوعات من قطاع خدمات السفر وقطاعات خدمية أخرى كقطاع النقل والشحن والتأمين، فإن ميزان المدفوعات حقق فائضاً مقداره 4 .36 مليار درهم بدعم من الميزان التجاري خاصة من تجارة النفط ومن تجارة المواد غير النفطية، وهو ما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية "الاحتياطي الأجنبي" للمصرف المركزي بمقدار 2 .36 مليار درهم.