المغرب يطمح لاستقطاب 20 مليون سائح سنوياً بحلول 2020

قالت وكالة الأنباء المغربية إنه في الوقت الذي أدت فيه أجواء عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إبعاد السياح عن المنطقة، يظل المغرب وجهة سياحية جذابة ومفضلة بالنسبة للعديد من الزوار

وأشارت صحيفة ميدل إيست كونفينشال، أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال العقد الأخير تضاعف، حيث إن عدد الوافدين على المملكة سجل نموا بنسبة 9 في المئة خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2013، فيما ارتفع عدد الليالي السياحية بنسبة 16 في المئة خلال شهر مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفقا للإحصائيات الأخيرة للقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج كشفت عن ارتفاع المداخيل السياحية للبلد بنسبة 17 في المئة، ملاحظة أن عائدات الأنشطة السياحية للمملكة بلغت خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الجارية 21,2 مليار دولار، أي بارتفاع يفوق 3 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012.

ويعود التطور الذي شهده قطاع السياحة المغربي إلى انتهاج الدولة لسياسة السماء المفتوحة، وتنوع عرضه السياحي، وكذا لاستراتيجيته الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الواعدة وتواجده القوي بالأسواق التقليدية، مؤكدة أن كافة الجهود تندرج في إطار رؤية 2020 تحت رعاية الملك محمد السادس.

وأشارت إلى أن المغرب يعتزم في إطار الرؤية الاستراتيجية 2020 أن يصبح نموذجا بمنطقة المتوسط من خلال استقطاب 20 مليون سائح سنويا، والرقي إلى مصاف أفضل 20 وجهة سياحية في العالم.

ويسعى المغرب إلى مضاعفة حجم قطاعه السياحي في أفق سنة 2020 من خلال بناء مؤسسات فندقية ومراكز اصطياف وخلق 200 ألف سرير إضافية، وذلك من أجل جعل القطاع السياحي محركا هاما للنمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل.