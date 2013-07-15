"سياحة رأس الخيمة" تطلق برامج ترويجية خلال شهر رمضان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن رعايتها لبرنامجين إذاعيين أسبوعيين بعنوان "قبل الفطور" و"ليلة خميس" على راديو رأس الخيمة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتعريف بقطاعي السياحة والضيافة في الإمارة وكذلك للترويج للعروض العديدة والمميزة المتاحة طوال الشهر الفضيل في إمارة رأس الخيمة.

تقوم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة مع راديو رأس الخيمة بالتعاون مع الفنادق والمؤسسات السياحية في الإمارة بتقديم أكثر من 60 جائزة بقيمة تفوق 27 ألف درهم الى المستمعين خلال شهر رمضان المبارك والتي تتنوع من الإقامات الفندقية في واحد من فنادق ومنتجعات الإمارة المميزة كمنتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة أو منتجع بانيان تري الوادي أو منتجع الكوف روتانا أو فندق أكاسيا أو فندق مانجروف أو فندق سيتي بجانب منتجع وشاطئ الحمرا بالاس ومنتجع شاطئ وجولف الحمرا فيلدج ومنتجع وسبا جولدن توليب بخت سبرينجز.

كما تتضمن جوائز هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لمستمعي إذاعة رأس الخيمة وجبات الإفطار والسحور لشخصين أو أربعة أشخاص في الفنادق والمنتجعات وكذلك في مطاعم نادى جولف الحمرا ومطعم بيستو الإيطالي على كورنيش القواسم بجانب العديد من الجوائز التي تشمل رحلات بحرية للإفطار أو السحور على متن يخت "أمير البحار" والتزلج الهوائي في مركز الرياضات المائية "أدفنتشر سبورت" في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة والطيران الشراعي في نادي الجزيرة للطيران.

وتعتبر إمارة رأس الخيمة الوجهة المثالية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يوليو. وتقدم العديد من الفنادق والمنتجعات والمؤسسات السياحية عروض متميزة طوال شهر رمضان والتي تضم وجبات الإفطار والسحور في فنادق هيلتون العالمية وفنادق مجموعة بن ماجد وفنادق كاسا ومنتجع الكوف روتانا ومنتجع وسبا جولدن تولي بخت سبرينجز، وعروض الإقامة المتميز خلال الشهر الفضيل في فنادق ومنتجعات بنيان تري الوادي ومنتجع وسبا جولدن تيوليب خت سبرينجز وفنادق مجموعة بن ماجد، بجانب رحلات الإفطار والسحور البحرية على يخت "أمير البحار والتزلج الهوائي في مركز الرياضات المائية "أدفنتشر سبورت" في منتجع وسبا هيلتون رأس الخيمة والطيران الشراعي في نادي الجزيرة للطيران في حين تقدم حديقة آيسلاند المائية عرض خصم 50% لكافة فنادق وشركات الطيران ومنظمي الجولات السياحية وإدارة الموظفين طيلة شهر رمضان. كما يقدم نادي الحمرا للجولف رسوماً منخفضة لعشاق اللعبة.