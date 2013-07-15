400 سيارة "تاكسي لندن" تجوب الرياض في 2013

أعلنت شركة تاكسي لندن، المعروفة بطرازات سياراتها الفريدة من نوعها في العالم، أنّها ستصنّع ما لا يقل عن 400 سيارة لمصلحة إحدى شركات النقل في السعودية.

وأوضح بيان للشركة على موقعها الإلكتروني نشرته صحيفة اليوم السعودية، أنّ شركة النقل الرئيسية في الرياض طلبت 200 سيارة بألوان سوداء و200 سيارة بألوان مختلفة.

وقالت إنّها ستقوم بتسليم الدفعة الأولى قبل نهاية العام على أن تسلّم الدفعة الثانية مع بداية العام المقبل.

وأضاف نائب رئيس شركة تاكسي لندن البريطانية بيتر جواهنسون، إنّ شهرة تاكسي لندن في السعودية تثبت قوة العلامة التجارية.

وأوضح أنّ السبب الرئيسي في الطلب هو تفضيل السعوديات استخدام هذا النوع من السيارات الذي عادة ما يستخدمنه أثناء عطلاتهن في لندن.

وقال إنّ الأمر لا يتعلق فقط بالمظهر وإنما أيضا بالخصوصية التي توفرها السيارة وفساحتها ولوجود مقصورة منفصلة عن السائق.

وأضاف أنّ الأنباء أتت في وقتها حيث سيكون بإمكان بضع عشرات ممن تم تسريحهم قبل مدة العودة إلى مصنع كوفنتري لتلبية الطلبات المتزايدة.

وأضافت الشركة في بيان لها أن هناك طلبا مماثلا من دبي لشراء نحو 200 سيارة من تاكسي لندن.

وتشهد الشركة اللندنية عودة لافتة لنشاطها بعد أن تم شراؤها من قبل شركة "جيلي" الصينية بمبلغ يقارب 20 مليون دولار.