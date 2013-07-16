ملياردير روسي يؤجر "يختيه" بـ4 ملايين دولار أسبوعياً

عرض الملياردير الروسي ومالك نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، رومان ابراموفيتش، يختيه الفاخرين للإيجار مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني في الأسبوع، (ما يعادل نحو 3.750 مليون دولار).

وقالت صحيفة ديلي ستار، إن ابراموفيتش عرض يخته المسمى "كسوف" مقابل 1.650 مليون جنيه استرليني في الأسبوع، ويخته "لونا" مقابل مليون جنيه استرليني في الأسبوع، إلى جانب تغطية تكاليف تشغيلهما.

وأضافت أن اليخت "كسوف" مزوّد بنظام دفاع صاروخي ومهبطين للطائرات المروحية، وحمامات سباحة وحلبة للرقص.

وكان ابراموفيتش، البالغ من العمر 44 عاماً، اشترى "كسوف" بقيمة 750 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.129 مليار دولار، ويُعد أكبر يخت خاص في العالم ويبلغ طوله نحو 162 متراً.

وتصل التكاليف السنوية لتشغيل اليخت كسوف إلى نحو 50 مليون جنيه استرليني، وتكاليف ملء خزانه بالوقود إلى 400 ألف جنيه استرليني.

وصنفت صحيفة صندي تايمز ابراموفيتش في المرتبة الخامسة بثروة مقدارها 9.3 مليار جنيه استرليني على لائحتها لأثرياء بريطانيا لعام 2013.