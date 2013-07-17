69 مليار ريال تكلفة مشروع شبكة قطارات مكة المكرمة

كشف مدير مشروع النقل العام بمكة المكرمة، المهندس سعد القاضي، عن تفاصيل مشاريع النقل العام بمكة المكرمة التي ستحول مكة إلى مصاف المدن العالمية المتطورة في مجال النقل العام، موضحاً في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض"، أن تكاليف المشروع بنهاية 2029 ستصل إلى 69 مليار ريال، خصص منها 20% تكاليف نزع ملكيات العقارات التي تعترض طرق النقل العام الرئيسية.

وقال القاضي خلال اللقاء مع أعضاء المجلس البلدي بمكة المكرمة إن مشروع القطارات يتميز بمركزية مكة المكرمة أنه يمر بطول 36 كم داخل الأنفاق وعبر 21 محطة، وخارج المركزية عبر خمس طرق رئيسية بطول 146 كم وعبر 67 محطة.

وأوضح أن الدراسة كشفت عن توافر الطلب على النقل العام بمكة على مدار العام، مما يتطلب توفير وسيلة عالية السعة "قطارات"، كما أن هناك حاجة لإنشاء 4 خطوط بطول 114 كم تتخللها 62 محطة إركاب بحلول عام 2029، ومن الممكن مدها لتصبح 182 كم تدعمها 88 محطة.

وأشار إلى أن المشروع يحقق حزمة عائدات مهمة، منها توفير نظام نقل عام متطور وحضاري ورخيص، حيث من المتوقع أن يكون سعر تذكرة الركاب 4 ريالات مع دوره في تحسين مستوى السلامة المرورية وتطوير المناطق الحضارية وخلق فرص وظيفية وسهولة الوصول للمناطق التجارية، مما يحقق جذب الاستثمارات لمكة المكرمة.

ولفت إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ خطين: الأول بطول 39 كم مدعوم بعشرين محطة يربط الجمرات مع مزدلفة مع محطة قطار الحرمين مروراً بشمال مكة المكرمة بطول 10 كم وست محطات إركاب عام، والطريق الثاني بطول 29 كم و14 محطة ويربط جامعة أم القرى بالعابدية مع مسجد التنعيم مروراً بالعوالي وحي العزيزية التجاري.