فلاي دبي تبدأ رحلاتها إلى المدينة المنورة 25 يوليو

تعتزم فلاي دبي إطلاق أولى رحلاتها إلى المدينة المنورة في السادس عشر من شهر رمضان المبارك الموافق 25 يوليو الحالي، لتصبح الوجهة رقم 65 في شبكة الناقلة، والـ15 التي تعلن عنها خلال العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي غيث الغيث، "شهر رمضان المبارك هو الوقت الأنسب لإطلاق رحلاتنا إلى المدينة المنورة، ونحن في غاية الامتنان للسلطات السعودية على الدعم والمساندة لتمكيننا من تأسيس هذا الخط الجوي المباشر من دبي"، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وتبدأ الناقلة تسيير رحلاتها بين المبنى 2 من مطار دبي الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في 16 رمضان الموافق 25 يوليو الحالي، وتتيح بذلك لسكان دول مجلس التعاون الخليجي والحجاج والمعتمرين من مختلف أرجاء شبكتها الوصول بسهولة ويسر إلى ثاني أكثر المدن الإسلامية قداسة بعد مكة.

وأشار الغيث: "سيستفيد من هذه الرحلات كذلك سكان المدينة المنورة الذين يرغبون بزيارة الأهل والأصدقاء في دبي خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان، وكذلك الراغبون بتمضية عطلة عيد الفطر في دولة الإمارات العربية المتحدة".

