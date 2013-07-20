34 مليار دولار إنفاق السياح في الإمارات خلال 2013

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي عن ارتفع إنفاق السياح في دولة الإمارات على وسائل الترفيه وتجارة الأعمال والنقل ومراكز التسوق إلى نحو 125,5 مليار درهم، أي ما يعادل 34 مليار دولار خلال العام الحالي، بنمو نسبته 3.6%، مع تزايد تدفق الزوار وتنوع المنتج السياحي.

وتستقطب فنادق الإمارات ما يزيد على 15 مليون نزيل بنهاية العام الحالي، موزعين على سياح دوليين، ونزلاء من داخل الدولة، بنمو 10%، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وفي أبوظبي، تتلقى فنادق الإمارة حجوزات مكثفة للموسم السياحي المقبل، وذلك من مجموعات أوروبية على رأسها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى أوروبا الشرقية.

وأكد عاملون في القطاع السياحي أن أبوظبي ستشهد تدفقاً سياحياً بهدف المشاركة في المؤتمرات والأعمال وبرامج سياحة الحوافز، ما سيرفع من معدلات الإشغال الفندقي، مشيرين إلى أن موسم الذروة يبدأ في أكتوبر ويستمر طوال الموسم الشتوي.

وقال سايد طيون، المدير الإقليمي للمبيعات والتسويق لمجموعة فنادق «إنتركونتينيننتال»، العلامة التي تضم فندق "كراون بلازا" وأجنحة «ستيبريدج» الفندقية، إن المؤشرات الحالية للحجوزات تشير إلى نمو ملحوظ في عدد النزلاء والإشغال للموسم المقبل بدءاً من أكتوبر، مشيراً إلى أن الفندق يتلقى حجوزات من الأسواق الأوروبية التقليدية مثل بريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الأسواق الخليجية.

وقال إن الحجوزات تنبئ بنمو في حجوزات سياحة الأعمال والحوافز، إضافة إلى سياحة الترفيه.

وقال ساليك مانجريو، مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق بارك حياة أبوظبي "نترقب ارتفاعاً ملحوظاً ومهماً لنسبة الحجوزات ابتداء من أواخر شهر سبتمبر المقبل، واعتدال الطقس، مع غالبية كبيرة للنزلاء القادمين من أوروبا ودول أوروبا الشرقية".

وقال إن على رأس قائمة الحجوزات المجموعات الأوروبية من ألمانيا والنمسا وسويسرا وبريطانيا وروسيا، إضافة إلى الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي السابق، مثل أوكرانيا وكازاخستان.

واتفق حازم حرفوش مدير إدارة المبيعات في فندق «روزوود» أبوظبي مع سابقيه، مشيراً إلى أن الفندق الذي يقع على جزيرة المارية، يتلقى طلبات من أوروبا خصوصاً من بريطانيا وإيطاليا، وذلك لسياحة المؤتمرات والحوافز بشكل خاص.

وتوقع مانجريو ارتفاع الإشغال للموسم المقبل مقارنة بالعام الماضي بناء على مؤشرات الحجوزات الحالية.

من جهة أخرى، لفت حرفوش إلى نمو ملحوظ من الحجوزات من إيطاليا، وذلك بسبب نشاط جهود مكتب هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في إيطاليا، وذلك الترويج لأبوظبي، ما أسهم في زيادة الحجوزات.

وبحسب هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد ارتفع عدد النزلاء الإيطاليين بنسبة 22%، وازداد أيضاً عدد النزلاء الروس بنسبة 40%.

ونالت أبوظبي الموسم الحالي نصيباً من أسواق غير تقليدية، مهتمة بزيارة مرافق العاصمة.