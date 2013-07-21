أكثر من 298 مليون سائح حول العالم خلال 4 أشهر في 2013

كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن منظمة السياحة العالمية، عن ارتفع عدد السياح حول العالم إلى 298 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013 بنمو يقدر بـ4,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، أي بما يعادل 12 مليون سائح إضافي.

وتوقعت المنظمة في بيان أصدرته أمس أن يستقطب العالم 435 مليون سائح خلال موسم الذروة بين مايو وأغسطس، حيث يشكل عدد السياح خلال الصيف ما نسبته 40% من إجمالي عدد السياح في العام بأكمله، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وبينت المنظمة أن حجوزات السفر والسياحة لهذه الفترة ارتفعت 4% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث إن النمو الأكبر في حجوزات الطيران مصدره منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بزيادة 7%، ثم الأميركيتان بنمو 5%، تليها أوروبا بنمو 3%، وآسيا والباسيفيك بنمو 2%.

ووجد خبراء في قطاع السفر والسياحة أن منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا استعادتا الثقة بالنمو السياحي، في حين تراجعت لدى الأميركيتين وإفريقيا.

وفيما يتعلق بأداء قارات ومناطق العالم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، أشارت المنظمة إلى أن النمو كان إيجابياً في جميع القارات، حيث حققت قارة آسيا والباسيفيك النمو الأكبر بواقع 6%، مدعوماً بنمو السياح بشكل كبير في جنوب شرق آسيا بواقع 12%، وجنوب آسيا بواقع 9%.

وجاءت القارة الأوروبية في المرتبة الثانية من حيث النمو، حيث حققت نمواً بواقع 5%، حيث تعتبر النتائج إيجابية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، حيث سجلت منطقة وسط وشرق أوروبا نمواً بنسبة 9%، وجنوب أوروبا بواقع 5%.

وإلى جانب القارة الأوروبية، سجلت منطقة الشرق الأوسط نمواً مماثلاً بواقع 5% في عدد السياح، أما القارة الإفريقية فحققت نمواً ضعيفاً بواقع 2% إلى جانب الأميركيتين بواقع 1%، رغم أنها حققت نتائج إيجابية العام الماضي بواقع 6%.

وقال طالب الرفاعي، أمين عام المنظمة، إن السياحة العالمية تستمر في إظهار ديناميكية في مؤشرات النمو المحققة عالمياً.

وأكد أن النمو في عدد السياح يؤكد أن السياحة تعد واحدة من أسرع القطاعات نمواً، وتسهم بشكل فاعل في اقتصادات العديد من الدول.

وبينت المنظمة أن النمو كان أكثر قوة في الاقتصادات الناشئة بواقع 4,6% مقارنة بالاقتصادات المتقدمة بواقع 3,3%، حيث إن هذا التوجه بدأ منذ سنوات.