الإمارات وجهة 30% من رحلات "الخطوط البريطانية" بالمنطقة

أكد باولو دي رنزيس، المدير التجاري للخطوط الجوية البريطانية، أن كلاً من مطار أبوظبي ودبي يستحوذان على نحو 30% من رحلات الخطوط الجوية التي تربط مطار هيثرو والشرق الأوسط.

وقال رنزيس إن عدد رحلات الخطوط الجوية البريطانية بين لندن ودول منطقة الشرق الأوسط ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 40%، ليصل إلى 68 رحلة أسبوعياً من خلال ثماني وجهات، منها 20 رحلة بين أبوظبي ودبي ومطار هيثرو لندن، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للخطوط الجوية البريطانية، وتشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية نموها، ونستهدف تحقيق معدل نمو مميز بالمنطقة في العام 2013، امتداداً لنشاط على مدى 80 عاماً.

وأشار إلى أنه بهدف دعم واستمرار خطط النمو لشبكتها العالمية، ستتسلم الشركة تسع طائرات جديدة مخصصة للرحلات بعيدة المدى في عام 2013.

وأفاد باولو بأن منطقة الشرق الأوسط حققت أعلى النتائج خلال الموسم الشتوي المنتهي في مايو الماضي، وكان من أحد أفضل المواسم، وسجل متوسط إشغال فاق التوقعات، منوهاً بأن الخطوط البريطانية تسير حالياً رحلات إلى الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى.

وبين أن الطلب مستمر على السفر في هذه المنطقة، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الدرجة الأولى ودرجة "كلوب وورلد" "رجال الأعمال"، وتتمتع هاتان الدرجتان بشعبية كبيرة بين المسافرين في الشرق الأوسط.

وأفاد باولو دي رنزيس بأن عام 2013 سيشهد عدداً من التطورات الهامة، بما فيها الانتهاء من تجديد طائراتها من طراز بوينغ 777، والتي تعمل على العديد من وجهات الشرق الأوسط، مثل أبوظبي ودبي ومسقط والدوحة والبحرين. ولفت إلى أن أعمال التجديد ستضم ميزات عند انتهائه في صيف العام الحالي 2013 مزايا عدة وأحدث أنظمة الترفيه تحت الطلب.

وقال باولو دي رنزيس: أطلقت الناقلة وجهات جديدة مثل سيول في كوريا، واستأنفت رحلاتها إلى عدد من الوجهات مثل ليبيا والأردن ولبنان، في عام 2012 أيضاً أكملت الشركة بنجاح اندماج شركة "بي إم آي" مع الخطوط الجوية البريطانية.