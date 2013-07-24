الخطوط الجوية السعودية تزيد رحلاتها إلى مصر بـ30%

زادت الخطوط السعودية رحلاتها إلى مصر بمعدل 30% رغم الظروف التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة.

وتتوقع الخطوط السعودية أن تطرأ زيادة ملحوظة في الطلب على الحركة من مصر قريباً، على إثر الطفرة المتوقعة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على حجم الحركة، وبما يساعد في تحقيق المعدلات التشغيلية المستهدفة على هذا القطاع العام.

وأوضح مساعد المدير العام التنفيذي للعلاقات العامة في الخطوط السعودية، عبدالله الأجهر في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، أنه خلال النصف الأول من عام 2013 نقلت الخطوط السعودية 873.653 راكباً على متن 4.270 رحلة مجدولة وإضافية في الاتجاهين بين مصر والمملكة، بزيادة بلغت 30% في عدد الركاب، و13% في عدد الرحلات عن عام 2012.

ورغم الظروف الراهنة التي تمر بها مصر والصعوبات الخارجة عن الإرادة، فقد أمكن بجهود منسوبي الخطوط السعودية في مصر، ولضمان تلبية كافة احتياجات العملاء، خاصه خلال المواسم، رفع السعة المقعدية لتصبح 539.114 مقعداً، وذلك بزيادة نسبتها 17% عن نفس الفترة من عام 2012.