تصحيح أوضاع العمالة يشعل أسعار تذاكر الطيران بالسعودية

كشف مختص في قطاع السياحة والسفر بالسعودية، أنه غادر المنطقة الشرقية حتى الآن أكثر من 100 ألف وافد جراء تصحيح الأوضاع خلال الشهرين الماضيين.

وقال الخبير في قطاع السياحة والسفر، سيف السلطان لصحيفة "اليوم" السعودية، إن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وترحيل المخالفين أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر إلى 300%، حيث كانت التذكرة لا تتعدى 700 ريال، في حين وصل سعر التذكرة الآن إلى 1800 ريال في ظل غياب الرقابة على هذه المكاتب.

وشهدت مكاتب حجوزات الطيران ازدحاماً وارتفاعاً في أسعار التذاكر وصل إلى ثلاثة أضعافها، وذلك نتيجة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية بعد صدور قرار وزارة العمل بتصحيح أوضاع عمل العمالة الأجنبية وترحيل المخالف منهم.

واضطر المواطنون ممن لديهم مكفولون بإنهاء خدمات مكفوليهم لمن لم يتمكن من تغيير وضعه تماشياً مع القرار، مما أجبرهم على سرعة تسفير مكفوليهم حتى لا تلحقهم غرامة مالية جراء ذلك، والتي تمنحهم مهلة أسبوعين لإنهاء إجراءات ترحيلهم.

وأشار السلطان إلى أن الحجوزات يكون أكثرها على دول شرق آسيا والهند والنيبال وبنغلاديش وباكستان ومصر، إضافة إلى بعض الدول العربية كالسودان والأردن واليمن.