160 مليون جنيه خسائر 45 شركة سياحة مصرية بموسم العمرة

أكد مصدر مسؤول بغرفة شركات السياحة المصرية أن إجمالي الخسائر المالية الواقعة على الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام والبالغ عددها 45 شركة، بعد خفض عدد التأشيرات الممنوحة لها من منتصف شهر شعبان الماضي حتى آخره، تجاوزت مبلغ 80 مليوناً و500 ألف ريال (160 مليون جنيه مصري).

وأضاف المصدر بحسب "اليوم السابع" المصرية، أن الشركات المنظمة للعمرة تقدمت بكافة المستندات الدالة على حجم تعاقدات العمرة التي تم إلغاؤها مع الجانب السعودي، حيث كشفت المستندات أن شركة "محطات الدولة للسياحة"، بلغت خسائرها 20 مليون ريال، تليها شركة "بلومون للسياحة" التي تجاوزت 17 مليون ريال، بينما بلغت خسائر شركة "بيلدر ترافيل" 4 ملايين و460 ألف ريال، ووصلت خسائر شركة "سيسي ترافل" مليونين و350 ألف ريال.

وقال المصدر إن هناك عدداً من الشركات المتضررة من قرارات السعودية طالبت بمد مهلة تقديم المستندات حتى اليوم الأربعاء، بعد انتهاء مد مهلة منح تأشيرات العمرة لـ15 رمضان بدلاً من 10 رمضان، متوقعاً أن تصل خسائرها إلى 150 مليون ريال، مشيراً إلى أنه يتم حالياً حصر خسائر الشركات المتعاقدة مع شركات النقل السياحي والطيران والعبارات داخل مصر، متوقعاً أن تصل إلى 120 مليون جنيه.

وأضاف أن الغرفة ستتقدم بتلك المستندات الدالة على خسائر الشركات المصرية إلى وزارة الحج السعودي للمطالبة برد المستحقات المالية للمعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر.