توقعات باستقطاب دبي 15 مليون سائح في 2015

أشارت "جينيسيس الشرق الأوسط للاستشارات"، إحدى مزودي خدمات التسويق وحلول تخطيط الأعمال المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، إلى النجاح المطّرد الذي حققه قطاع السفر والسياحة والضيافة في دبي خلال العام الفائت والإمكانات الواعدة المتاحة لمواصلة مسيرة التميز خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن دبي باتت واحدة من أهم 10 وجهات رائدة للسفر والسياحة في العالم بالنسبة للسياح القادمين لأغراض الترفيه أو الأعمال أو التسوق. وفي ظل المقومات عالية المستوى من الشواطئ الممتدة والتنوع الطبيعي والرفاهية المطلقة والغنى التراثي والثقافي وروعة الحداثة المنعكسة في مراكز التسوق الراقية فضلاً عن سلسلة من كبرى الفعاليات العالمية، تمكنت دبي من بناء مكانة طليعية كمركز سياحي رائد في الشرق الأوسط، وواحدة من أبرز الوجهات السياحية الأكثر شعبية على المستوى الدولي مع توافد الملايين من الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم.

وتشهد دبي ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدمات السفر والضيافة والسياحة على كافة المستويات والقطاعات سواء الترفيه أو الأعمال أو الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. ويواصل سوق الترفيه قيادة عجلة نمو قطاع السياحة والسفر والضيافة المحلي، إذ يساهم بأكثر من 40% من إجمالي معدلات إشغال الغرف الفندقية في دبي.

ويتزايد الطلب على خدمات سياحة الأعمال بالتزامن مع ارتفاع مستويات ثقة مجتمع الأعمال في جميع أنحاء المنطقة. وبرزت دبي مؤخراً كإحدى أبرز الوجهات الاقليمية المفضلة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض ومركز رائد لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية والإقليمية، بما فيها "معرض ومؤتمر الصحة العربي" و"المنتدى الاقتصادي العالمي" و"معرض دبي الدولي للطيران".