دبي تستهدف 15 مليون سائح بحلول 2015

تستهدف دبي 15 مليون سائح بحلول عام 2015 بحسب توقعات عدد من المؤسسات العالمية في قطاع السياحة.

ووفقا لصحيفة الحياة، فإن ذلك سينعكس إيجابياً على نمو قطاع الفنادق الذي سجل معدلات إشغال عالية بلغت 80% خلال عام 2012.

وكانت مؤسسة "أس تي آر غلوبال" توقعت في تقرير لها حديث أن يسجل قطاع الفنادق في دبي نمواً مضاعفاً من حيث الطاقة الاستيعابية خلال هذا العام بالتزامن مع النمو المتوقع في معدلات الطاقة الاستيعابية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتوقع تقرير أصدرته مؤسسة "ذا كونستركشن بايبلاين" أن تحقق الطاقة الاستيعابية الفندقية في دبي نمواً بمعدل 28.6% خلال العام الحالي مع وجود 17 ألفاً و409 غرف فندقية قيد التنفيذ حالياً.

كما توقعت مؤسسة "ألبين كابيتال" تحقيق ارتفاع ملحوظ يبلغ 5.3% سنوياً على مستوى أعداد الغرف الفندقية المتاحة في الإمارات في الفترة بين عامي 2012 و2016، مع ارتفاع العدد من 96 ألفاً و992 غرفة فندقية حالياً إلى 125 ألفاً و300 غرفة بحلول عام 2016.

ورجحت أن يواصل معدل الإشغال الفندقي الارتفاع إلى عام 2016 نظراً لتدفق السياح المقبلين إلى دبي.

وقال مدير تطوير الأعمال والعلاقات العامة لدى شركة جينيسيس بهاء الفطايري، إن قطاع السفر والسياحة بات أحد أبرز الدعائم الرئيسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات وفي دبي تحديداً، إذ يواصل هذا القطاع الحيوي استقطاب أعداد هائلة من الزوار المقبلين لأغراض الترفيه والسياحة والأعمال والتسوق.

وأظهرت أرقام صادرة عن مؤسسة "بيزنس مونيتور إنترناشيونال" نمو السياحة الطبية بمعدل 15% سنوياً في الإمارات. ولاحظت مؤسسة "دي أتش سي سي" نمواً كبيراً في هذا المجال مع وصول أعداد المرضى إلى أكثر من 502 ألف مريض عام 2011، 15% منهم يأتون للسياحة العلاجية. وتقدر مساهمة السياحة الطبية في دبي بنحو 6.1 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي.

