100 % إشغال الخيام الرمضانية بفنادق بأبوظبي

ارتفعت معدلات إشغال المطاعم والخيام الرمضانية في فنادق أبوظبي بشكل تصاعدي وتدريجي منذ بداية شهر رمضان ليتراوح بين 70 إلى 100%، بحسب عاملين في قطاع الضيافة في الإمارة.

وقال كمال فاخوري مدير العمليات في شركة كريستال لإدارة الفنادق والمنتجعات، إن إشغال المطاعم في الفندق وقت الإفطار والسحور يصل إلى 70% منذ بداية رمضان، ويرتفع تدريجياً ليصل إلى الذروة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقالت ريما البارودي، مديرة العلاقات العامة والاتصال في فندق "إنتركونتينينتال" أبوظبي، إن المطاعم والخيمة الرمضانية شهدت طلباً يفوق التوقعات منذ بداية الشهر الفضيل.

وأوضحت أن بوفيه الإفطار في المطعم والقاعة الرئيسية المخصصة لمجموعات الشركات الكبيرة، إضافة إلى السحور في الخيمة حققت إشغالاً كاملاً طوال الفترة الماضية، متوقعة أن يستمر ذلك لنهاية الشهر.

وأضافت البارودي أن الفندق يتلقى طلبات مكثفة من الشركات التي تقوم بحجز القاعة الرئيسية لمجموعات كبيرة، إضافة إلى إقبال من العائلات والأفراد على السحور بالخيمة وبوفيه الإفطار في المطاعم.

وبحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد حافظت أنشطة الأطعمة والمشروبات، التي تعتبر أحد روافد الدخل الرئيسية لقطاع خدمات الضيافة في الإمارة، على مستوياتها خلال شهر يوليو من العام الماضي أثناء شهر رمضان المبارك، مسجلة عوائد قدرها 98,1 مليون درهم.

وشهدت إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات نمواً بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 538,8 مليون درهم، في حين ارتفعت العوائد الإجمالية بنسبة 15% إلى 1,4 مليار درهم (389,9 مليون دولار).

وتلقت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة طلبات من 18 منشأة فندقية في أبوظبي بطلبات لترخيص خيام رمضانية، وتقوم بإرسال مفتشين بشكل دوري طوال الشهر، لمراقبة التزام الفنادق بشروط الترخيص كالمساحة وساعات العمل.

وكانت الهيئة وافقت العام الماضي على نصب 14 خيمة رمضانية فندقية في أبوظبي، استوفت شروط السلامة

