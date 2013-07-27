البحرين ودبي وجهة السعوديين في إجازة العيد

توقع خبراء في قطاع السياحة والسفر أن يتجاوز عدد السعوديين المسافرين للبحرين ودبي في إجازة العيد المقبلة أكثر من 350 ألف سعودي، استناداً إلى عدد المسافرين في إجازة عيد الأضحى الأخيرة، التي وصل عدد السعوديين المسافرين لدبي أكثر من 150 ألفاً، وللبحرين قرابة الـ200 ألف، فيما ستكون تركيا والمغرب وجهة محتملة ولكن بأعداد أقل.

وكشف مختصون أن بوصلة السائح السعودي ستتجه لدبي بأكثر من 60% من حجوزات مكاتب السياحة والسفر على الرغم من تضاعف قيمة التذاكر لدبي، مستفيدة من تراجع حجوزات السفر لمصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس بشكل كبير بفعل الاضطرابات السياسية، فيما حلت إسطنبول في المرتبة الثانية بنسبة 15%.

وكشف صاحب وكالة سهم للسياحة، أحمد الرتوعي لـ"العربية.نت" عن ارتفاع تذاكر السفر لتركيا بشكل كبير في الفترة الأخيرة لتتجاوز 7000 ريال على الرغم من أنها كانت في حدود الـ1700 ريال العام الماضي. وأضاف أن "كثرة الحجوزات قفزت بأسعار تذاكر تركيا لأسعار كبيرة وصلت في بعض الخطوط لأكثر من 7000 ريال وفي متوسط 4000 ريال".

وأكد دخيل الطيار، مسؤول الحجوزات في وكالة الطيار للسفر والسياحة، أن نسبة السفر إلى شرق آسيا أكثر من 40% حسب تأكيدات دخيل الطيار مسؤول الحجوزات في وكالة الطيار للسفر والسياحة. وكشف الطيار لـ"العربية.نت" عن ضعف الإقبال على دول أوروبا وتركيا وبيروت بسبب برودة الأجواء وبعد المسافة وقصر مدة الإجازة.

من جهة أخرى، يفضل أغلبية السعوديين قضاء إجازة العيد في دولة البحرين، بحيث يتوقع عبور أكثر من 50 ألف سيارة على جسر البحرين خلال أيام العيد الأربعة.

وعقدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اجتماعاً بين الإدارات الحكومية بجسر الملك فهد لتفادي الزحام الشديد ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات لمواجهة الأعداد المتوقعة للمسافرين والمتنزهين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وجهز القائمون على الجسر آلية خطة عمل مشتركة لتسهيل حركة النقل والتنقل عبر الجسر وتنظيم دخول باصات وانسيابها خلال فترة الإجازة.

وكشف الدكتور محمد الأحمد، مدير عام مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) أن عدد السياح السعوديين في الإمارات لعام 2012 بلغ 874 ألف زائر طوال العام بمعدل نمو 68% عن عام 2011، فيما يشكل السعوديون 9.6% من إجمالي زوار دبي من كافة الجنسيات، وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة في دبي.

وأظهرت إحصائية الهيئة العامة للسياحة زيادة في عدد المسافرين خارج السعودية في عام 2012 بنسبة 23% ليصلوا إلى 3 ملايين مسافر خلال أبريل ومايو ويونيو، ضمت 970 ألف شخص يسافرون للبحرين بصفة أسبوعية أو يومية، كما شملت 436 ألف مسافر إلى الكويت، و318 مسافراً غلى الأردن، غير أن نسبة السياح لا تتجاوز 30%، فيما لا تتجاوز نسبة السياح المغادرين إلى اليمن 2% من مجموع 188 ألف مسافر.