فنادق دبي ترفع أسعارها 30% في الموسم الشتوي

عدلت فنادق في دبي تسعير خدماتها للموسم الجديد في ضوء الطلب على الفئات الفندقية، وموقعها، وذلك اعتبارا من موسم المعارض والموسم الشتوي المقبل، والذي يبدأ من أكتوبر القادم، وتراوحت الزيادة بأسعار الفنادق بين 15% و30%، بحسب مصادر في عدد من الفنادق.

وأفاد مسؤولو في القطاع أن رفع أسعار بيع الغرف خلال الموسم المقبل يأتي في ظل نمو الطلب الذي يشهده السوق، والتوقعات بحركة سياحية عالية، خلال الموسم الشتوي، والذي سيشهد مجموعة من الأنشطة والمعارض، والتي من شأنها أن تدفع بحركة سياحة الأعمال، على مدى الشهور المقبلة، خصوصاً في الربع الأخير من العام الحالي، متوقعين أن يكون الموسم القادم هو الأفضل، مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية.

وستشهد الفترة من أكتوبر وديسمبر أكبر مجموعة من المعارض بينها معرض دبي للطيران، وأسبوع جيتكس، وسوق الكمبيوتر الشتوي، والخمسة الكبار، ومعرض السيارات، إلى جانب فعاليات أخرى، الأمر الذي سيعزز من حركة السياحة خلال تلك الفترة بنمو يزيد عن 15%، كما من المتوقع أن يرتفع متوسط العائد على الغرفة إلى ما بين 13% و15%.

وأفاد معين سرحان، مدير عام فندق ميلينيوم بلازا دبي، أن أسعار الموسم الجديد ارتفعت فعليا بنسب بين 20% و30%، حسب كل فترة، ووفقا لحالة الزخم في المعارض، ونمو السياحة الترفيهية والعامة.

وبين أنه واعتبارا من أكتوبر المقبل، سيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار العملاء الرئيسيين، والشركات الكبيرة، مشيرا إلى أن الفندق وقع مؤخراً اتفاقاً مع شركة بقيمة تصل إلى 3 ملايين درهم للحجوزات بسعر أعلى 19% عن سعر العام نفس الفترة من العام الماضي.

من جهته، قال مدحت برسوم مدير عام فندق كابيتول دبي "سيستمر العرض الخاص بالفندق ضمن عرض مجموعة بيبلوس، والذي يقضي بمنح مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها ليلة مجانية لحجز المؤكد ثلاثة ليال، حتى 15 سبتمبر، وفي نفس الوقت سيواصل الفندق عمليات التجديد للغرف والمرافق، استعداد للموسم الجديد من مطلع أكتوبر، والذي سيبدأ معه الأسعار الجديدة لموسم متوقع له أن يكون نشطا وفاعلا".

وأشار إلى أن الأسعار سترتفع بنحو 7% إلى 10%، مؤكداً أن دخول فنادق جديدة للسوق خلال الثلث لأخير من العام الجاري، لن تؤثر حصص الفنادق القائمة.

وأشار إلى أن الموسم الجديد سيبدأ قوياً بمجموعة من الفعاليات العالمية، منها معارض جيتكس، وسيتي سكيب، والخمسة الكبار، ومعرض الطيران، وغيرها، إلى جانب تقاطع الموسم مع عيد الأضحى والمتوقع أن يشهد موجة سياحية عالية، من مختلف الدول خصوصاً أوروبا ودول الكومنولث الروسي، إلى جانب سياحة الأعمال.

أما محمد عوض الله الرئيسي التنفيذي لمجموعة "تايم" فقد بين أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ على الحجوزات للموسم الشتوي، وتم أدراجها على حجوزات الشركات السياحية، مشيرا إلى أن الأسعار ترتفع بنسب بين 20% و30%، مؤكدا أنها نسب غير مبالغ فيها، نظرا لأن السعر في الموسم الماضي كانت منخفضة بالأساس.

وأوضح أن حجوزات الشركات السياحية المؤكدة وصلت حاليا إلى 25% من الطاقة المتاحة، وارتفعت إلى 40% على فندق الشواطئ، وفي كل الأحول فإننا نتوقع إقبالا وحركة سياحية نشطة طلية الموسم الجديد، سواء من سياحة الترفيه، والسياحة لعائلية، والتي ستشهد تركيزا ومنتجات جديدة لها في السنوات المقبلة.

ومن جهته، قال وليد العوا، مدير عام فندق تماني مارينا "تصل الزيادة لأسعار الموسم الجديد إلى 15% و20%، من أكتوبر وحتى مطلع يناير 2014"، مبيناً أن الزيادة انعكاس طبيعي لحلة الطلب المتوقع على السياحة في دبي، يرى أن الأسعار قد تتحرك في حال نمو الطلب أكثر من التوقعات التي تم تحديد السعر عليها.