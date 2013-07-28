الإمارات: إجازة عيد الفطر ترفع أسعار التذاكر 20%

تتعدد وجهات السفر على عتبة موسم الصيف وقرب حلول إجازة عيد الفطر المبارك في شهر أغسطس، ما دفع شركات السفر والسياحة الإماراتية لطرح عروض مميزة لجذب شريحة أكبر خلال الموسم القادم.

وأفاد خبراء وعاملون في قطاع السفر والسياحة في إمارة أبوظبي أن الطلب على عروض برامج السفر قد ارتفعت بنسبة تفوق 70% بالتزامن مع إجازة عيد الفطر.

وذكر الخبراء أن أسعار التذاكر شهدت ارتفاعاً يفوق 20% بسبب التزاحم في الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة إلى وجهات محددة مثل لندن وبانكوك وكوالالمبور وغيرها من الوجهات الأخرى. ولفتوا إلى أن الطلب على الوجهات العربية خلال إجازة العيد قد تراجع واقتصر على زيارة الوافدين لعائلاتهم وأسرهم في بلدانهم الأصلية، وفقا لصحيفة "الخليج".

ويقول إسماعيل جحا، مدير عام الماجد للسياحة والسفر "لقد قمنا بطرح العديد من عروض السفر والسياحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي تتزامن مع شهر أغسطس الذي تستمر به الإجازة الصيفية لدى العديد من الأسر والطلبة، حيث نشهد طلباً على مختلف الوجهات السياحية ووصلت نسبة ارتفاع الطلب إلى 70% خلال عيد الفطر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي زادت نحو دول أوروبا بشكل عام على حساب وجهات أخرى".

ويوضح جحا أن الحركة السياحية ستكون نشطة خلال الفترة المقبلة، حيث يفضل العديد من الأسر قضاء إجازتهم بعد انتهاء شهر رمضان، حيث تتوفر أيام طويلة لحين بدء الموسم الدراسي، الأمر الذي يتيح أمام الناس قضاء إجازاتهم بشكل أنسب.



من جهته قال رامي عصام أبو رقعة المدير التنفيذي لشركة الشهرة للسفر: "إن الحركة على عروض إجازة عيد الفطر جيدة، ويعتبر الطلب خلال العام الحالي أفضل مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن إجازة العيد ستتبعها عدة أسابيع من شهر أغسطس الذي يواكب الإجازة الصيفية، الأمر الذي يشجع المواطنين والوافدين على السفر وقضاء فترة طويلة في الخارج".

ويرى أبو رقعة أن حجم الحجوزات قد ارتفع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 30-40%، مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن الأسعار آخذة بالارتفاع في ما يخص حجوزات التذاكر والفنادق.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة الشهرة للسفر أن أسعار التذاكر مرتفعة كعادتها في مثل هذا الوقت من العام، معرباً عن توقعاته أن ترتفع بنسبة أكبر في حال رغبة الأفراد بحجز رحلاتهم بنفس اليوم أو الأيام القليلة المقبلة من موعد سفرهم، حيث إن مقاعد الطائرات تكون شبه محجوزة.

ويقول علاء العلي مدير عام شركة نيرفانا للسياحة والسفر: "نلاحظ أن المواطنين سيسافرون لقضاء إجازتهم خارج الدولة في اليوم الثاني من عيد الفطر حيث يفضلون قضاء اليوم الأول بين أسرهم وعائلاتهم، بينما يفضل الوافدون السفر قبل يوم من إجازة العيد للاستفادة من المدة الزمنية، ونلاحظ أن هنالك ضغطاً على الرحلات خلال أيام إجازة عيد الفطر، خاصة إلى بعض الوجهات المرغوبة في أوروبا، بينما يعود الطلب تدريجياً للسفر إلى تركيا، كما يوجد طلب كبير ومستمر للسفر إلى تايلاند وماليزيا".

ويضيف العلي: "لاحظنا أن أسعار التذاكر قد ارتفعت 40% خلال فترة إجازة عيد الفطر، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على السفر، كما أن أسعار الغرف الفندقية في بعض الوجهات السياحية قد شهدت ارتفاعاً بنسبة ملحوظة تفوق 20%.

