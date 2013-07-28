السياحة الخليجية للإمارات تقفز لأعلى مستوى في تاريخها

يتجه القطاع السياحي في دولة الإمارات إلى تحقيق أعلى المعدلات التاريخية في أعداد الزوار الخليجيين، خلال الفترة الممتدة من عيد الفطر المبارك إلى منتصف شهر سبتمبر المقبل، بعد أن رفعت مجموعة من الشركات الاستشارية والفندقية توقعاتها لهذه الفترة إلى نحو 2.5 مليون سائح خليجي، بحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية.

وتشير نتائج دراسات مسح أجرتها مجموعات فندقية عاملة في دبي، (بينها تايم للضيافة وبيبلوس ورمادا وميلينيوم وتماني)، إلى أن الأسابيع الأربعة بعد عيد الفطر تمثل فترة الذروة بالنسبة للسياحة الخليجية في الدولة، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد، وبالتحديد خلال الفترة بين بداية أغسطس والخامس من سبتمبر المقبلين.

ووصلت الحجوزات المؤكدة حتى الآن لفترة ما بعد عيد الفطر في الفنادق العاملة بالدولة إلى 80% وارتفعت إلى 100% في بعضها، بينما تشهد فنادق أخرى عجزا في الغرف المتاحة، خصوصا الواقعة في وسط المدينة، وفنادق الشواطئ، وهو ما انعكس على أسعار الغرف الفندقية التي ارتفعت بنسب تصل إلى 30%.

وقال مدحت برسوم، المدير العام لفندق كابيتول التابع لمجموعة بيبلوس، إن السعوديين يمثلون أعلى الجنسيات بين السياح من نزلاء الفنادق القادمين إلى الدولة خلال هذه الفترة من العام، وذلك بناء على الحجوزات المؤكدة، لافتاً إلى أن الحجوزات تأتي عبر شركات السياحة.

وتوقع أن تصل أعداد السياح خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى 2.5 مليون نزيل فندقي، وفقا لأرقام شركات الطيران والسياحة.

ومن جانبه، لفت محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للضيافة، إلى أن أرقام المجموعة المبينة على طلبيات شركات السياحة، تفيد بأن التدفق الخليجي والروسي ومن دول الكومنولث، سيصل إلى ذروته في الفترة التي تلي عيد الفطر، وهي الفترة الثانية للسياحة بالصيف الحالي بعد الأيام التي سبقت شهر رمضان المبارك.

وقال إن أرقامنا تتفق مع بقية أرقام المجموعات الفندقية الأخرى في تدفق بين مليونين و2.5 مليون نزيل بالفنادق في الفترة التالية لعيد الفطر، وقبل بدء الموسم الشتوي والمعارض في أكتوبر المقبل، موضحا أن العشرين يوما التي ستلي عيد الفطر تشهد كثافة من جانب السياح، وتصل إلى 100% في معظم فنادق المجموعة، مشيراً إلى أن ذلك سبب عجزاً في عدد الغرف، ما دفع المجموعة إلى عرض خيارات أخرى على الزوار، إما من خلال الإقامة في فنادق أخرى تابعة للمجموعة أو في فنادق لشركات ومجموعات أخرى.

وبين عوض الله أن أسعار الغرف في هذه الفترة وصلت إلى مستويات مرتفعة خصوصا مع نمو الطلب، وذلك في ظل توجه السياح إلى الإمارات، وخصوصا دبي، بديلا عن بعض الوجهات الأخرى في المنطقة، ومع استمرار الأوضاع المضطربة في مصر ولبنان وسوريا، منوها إلى أن السياحة العائلية من دول الخليج هي حجر الزاوية الرئيسي في الحجوزات التي تتلقاها الفنادق.

وأفاد معين سرحان، مدير عام فندق ميلينوم بلازا، أنه وللمرة الأولى تشهد الأسواق تقديم عروض متكاملة لتذاكر السفر والإقامة للسياح القادمين من أسواق الخليج خصوصا من السعودية، موضحا أن هذا النوع من العروض لم يكن موجوداً على السنوات العشر الماضية، كما أنه من الملاحظ هذا العام دخول شركات الطيران الاقتصادي هذا المجال من العروض.

وقال "وصلت نسب الحجوزات حتى الآن لفترة العيد وما بعده إلى 65%، وسترتفع إلى 85% الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تواصل الصعود بشكل تدريجي، خصوصا أن هناك العديد من السياح الخليجيين ينتظرون حتى اللحظات الأخيرة لتأكيد حجوزاتهم.

ومن جانبه، توقع وليد العوا، مدير عام فندق تماني مارينا، أن يستحوذ الصيف الحالي على ما نسبته 35% إلى 40% من عدد نزلاء الفندق على مدار العام، والمتوقع أن يتجاوز عددهم 11,5 مليون نزيل في دبي وحدها.