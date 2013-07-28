"روتانا جت" تطلق رحلات جوية بين أبوظبي ودبي

أطلقت شركة "روتانا جت" للنقل الجوي والطيران رحلات جوية بين أبوظبي ودبي وكذلك بين دبي وجزيرة صير بني ياس، ليصبح بإمكان المسافرين اختصار وقت السفر على الطريق بالاستفادة من الخطين الجويين الجديدين، وتبدأ الخدمات الجديدة اعتباراً من أول أغسطس 2013.

وسيتم تشغيل الرحلات من أبوظبي بين مطاري البطين في أبوظبي ومطار دبي المبنى رقم 2 على الاتجاهين أيام الاثنين والخميس والسبت من كل أسبوع.

وقال راجندران فيلابالاث، مدير القطاع التجاري والتخطيط بشركة "روتانا جت" في بيان صحافي: " لقد تنامى الطلب للربط بين إمارات ومدن الدولة على نحوٍ مُطرد، حيثُ ازداد الطلب بالفترة الأخيرة خاصة للربط بين مدينتي أبوظبي ودبي كونهما من أهم المدن العالمية وبين جزيرة صير بني ياس. وحيث إن الخطط التشغيلية لشركة روتانا يتم وضعها وفقاً لمتطلبات عملائها.. فإنه يسعدنا أن نكون أول شركة طيران توفر هذه الخدمات وبموجب هذه الرحلات الجديدة فإن روتانا جت ستوفر نطاقاً واسعاً من الخيارات الجديدة لقطاعي السياحة والأعمال".

وأضاف "ستقدم الرحلات الجديدة رحلات أكثر مواءمة وستوفر الوقت المستغرق للسفر.. وسيتم تشغيل هذه الرحلات بطائرات الشركة من طراز (الأمبيرير E145) ذات الخمسين مقعداً. هـذا وسيتمكن المسافرون على هذه الخدمات المباشرة الجديدة أن يواصلوا سفرهم إلى مختلف مدن العالم على الرحلات المنطلقة من مطار دبي الدولي".

ومن جانبه قال أحمد الفهيم، المدير التنفيذي لقطاع التسويق، الاتصالات، المبيعات والتأجير في شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي: "تأتي هذه الخدمات الجديدة عقب الإعلان الأسبوع الماضي عن زيـادة الرحلات والسعة المقعدية بين مطاري البطين في أبوظبي وجزيرة صير بني ياس.. الأمر الذي يعكس زيادة شعبية ومدى الإقبال اللامتناهي على جزيرة صير بني ياس، كما يؤكد ذلك تزامن تشغيل روتانا جت لهذه الخدمات الجديدة والإضافية مع افتتاح منشآت تطويرية جديدة ومتميزة بالجزيرة ومنها "أنانترا منتجع فيلل اليـم" الجديد والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي.

ويستطيع الضيوف المسافرون إلى جزيرة صير بني ياس الاختيار بين أنشطة متعددة تتراوح بين تلك المرتبطة بالطبيعة إلى أنشطة أخرى مثل القيادة في منتزهات الحياة البرية والاستمتاع برياضة الغطس تحت مياه الجزيرة المتلألئة.