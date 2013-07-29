ارتفاع نسبة المسافرين عبر مطار أبوظبي 12.6% خلال 2013

ارتفعت نسبة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي لـ12.6% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، في حين وصل عدد المسافرين عبر المطار حدود الـ7.9 مليون زائر بفعل ازدهار قطاعي الأعمال والسياحة، وتزايد عدد شركات الطيران، وتنامي أسطول الناقلات.

وأظهرت النتائج الصادرة عن شركة أبوظبي للمطارات "أداك" أمس ارتفاع حركة الطائرات في المطار بنسبة 10.4% خلال الفترة بين يناير ويونيو 2013، مقارنةً بالفترة ذاتها العام الماضي لتسجل أكثر من 65 ألف حركة طيران، كما ارتفعت حركة الشحن بنسبة 21.5% لتصل إلى325,7 ألف طن مقارنةً بالفترة المقابلة من 2012، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وقال المهندس أحمد الهدابي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للمطارات "لقد أسهمت عدة عوامل رئيسية في تحقيق مطار أبوظبي الدولي لمعدلات النمو المستمرة، بفضل خطط التوسّع الكبيرة لشركة الاتحاد للطيران، وتنامي شراكات المطار مع خطوط طيران عالمية جديدة".

وأوضح في بيان صحافي أن "النمو المستمر في أعداد المسافرين يشكل علامة فارقة، حيث تُميَز عمليات مطار العاصمة والمكانة المميَزة والجاذبية المتزايدة لإمارة أبوظبي كوجهة مفضلة للترفيه والأعمال فضلاً عن كونها مركزاً رائداً للطيران".

وعلى صعيد الوجهات الخمس الأكثر تشغيلاً في المطار، فقد تصدرت الهند القائمة خلال الأشهر الستة الأولى بنسبة ارتفاع 18%، تلتها كل من المملكة العربية السعودية وألمانيا وتايلاند والمملكة المتحدة التي حلت في المرتبة الخامسة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو.

